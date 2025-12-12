Η επέκταση της Γραμμής 1 προς Καλαμαριά έχει μήκος 4,78 χλμ. και περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Το έργο του Μετρό Καλαμαριάς εξελίσσεται σε μια ακόμη περίπτωση παρατάσεων και αναβολών, αντίστοιχη με την πολυετή πορεία του κεντρικού Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η πρόσφατη παραδοχή του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Νίκου Ταχιάου, σε συνέντευξή του στην TV-100, ότι η λειτουργία μετατίθεται από τα τέλη Φεβρουαρίου πιθανότατα για μετά το Πάσχα, αναδεικνύει δύο κρίσιμα ζητήματα: την πραγματική κατάσταση ετοιμότητας των σταθμών σήμερα και το πώς θα λειτουργήσουν όταν παραδοθούν.

Με τις λαμαρίνες ακόμη στη θέση τους, οι πολίτες δεν μπορούν να σχηματίσουν σαφή εικόνα για το τι έχει ολοκληρωθεί και τι όχι. Για τον λόγο αυτό, η Parallaxi παρουσιάζει πανοραμικό βίντεο, μέσω drone του εικονολήπτη Αστέρη Καρατζά, που αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση των σταθμών λίγους μήνες πριν την παράδοση.

Η καταγραφή επικεντρώνεται στους τρεις τελευταίους σταθμούς της επέκτασης (Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα) – εκεί όπου οι εργασίες συνεχίζονται και όπου ήδη διαφαίνεται ότι θα χρειαστεί σοβαρή συζήτηση για τον περιβάλλοντα χώρο, τις κυκλοφοριακές ανάγκες και τη μελλοντική λειτουργικότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=HqX3tmDye3c&t=96s}

Σταθμός Αρετσού: Έλλειψη χώρων στάθμευσης και ανάγκη για νέες ρυθμίσεις

Από τα εναέρια πλάνα προκύπτει ότι στον σταθμό Αρετσού οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης είναι ελάχιστοι. Το δεδομένο αυτό καθιστά αναγκαίο άμεσα έναν σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων· ήδη εκτιμάται ότι η περιοχή θα αντιμετωπίσει συμφόρηση όταν ξεκινήσει η λειτουργία.

Επιπλέον, απαιτούνται ασφαλείς διαβάσεις για τη μετακίνηση των πολιτών, καθώς σε μικρή απόσταση λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο. Ο σταθμός βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της οδού Πόντου, της οποίας η διάνοιξη έχει εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Πολιτεία. Το έργο αυτό θα συνδέει τους τρεις τελευταίους σταθμούς της γραμμής και έχει ήδη ενταχθεί στην πρόσφατη συμφωνία κυβέρνησης – Ελληνικό Μετρό – Δήμου Καλαμαριάς.

Σταθμός Νέας Κρήνης: Υπάρχουν οι χώροι, λείπουν οι αποφάσεις

Σε αντίθεση με την Αρετσού, ο σταθμός Νέας Κρήνης διαθέτει περιμετρικές εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για δημιουργία χώρων στάθμευσης. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει απαλλοτριώσεις και αλλαγές χρήσεων γης – διαδικασίες για τις οποίες δεν είναι σαφές αν υπάρχει πολιτική και διοικητική βούληση.

Η λειτουργία του σταθμού θα επηρεάσει σημαντικά την κίνηση στην οδό Βρυούλων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Νέες κυκλοφοριακές μελέτες θεωρούνται αναγκαίες πριν την έναρξη λειτουργίας.

Σταθμός Μίκρας: Η μεγαλύτερη πρόκληση της επέκτασης

Ο τερματικός σταθμός στη Μίκρα συγκεντρώνει τις περισσότερες ανησυχίες. Ο χώρος παραμένει σήμερα αδιαμόρφωτος, ενώ η περιοχή είναι απομονωμένη και χωρίς επαρκείς υποδομές.

Ο σταθμός θα λειτουργήσει ως κόμβος μετεπιβίβασης, ωστόσο η μειωμένη έκταση απαλλοτριώσεων, από τα αρχικά 30 στρέμματα σε μόλις 2-3, περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες δημιουργίας χώρων στάθμευσης και υποδομών για λεωφορεία. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο υπερφόρτωσης, καθώς δεν θα εξυπηρετούνται μόνο κάτοικοι της Καλαμαριάς αλλά και της ευρύτερης ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, υπάρχει σχεδιασμός πολλά λεωφορεία να τερματίζουν πλέον στη Μίκρα αντί στο ΙΚΕΑ. Όμως η παρούσα κατάσταση του χώρου δεν δείχνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τέτοιον φόρτο.

Η απουσία πρόβλεψης για πάρκινγκ, ο ανεπαρκής φωτισμός και η ανάγκη για φύλαξη καθιστούν σαφές ότι ο σταθμός απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις πριν δοθεί σε λειτουργία.

«Κλειδί» ο συντονισμός

Οι εικόνες από τα drone αναδεικνύουν ότι οι τελευταίοι δύο σταθμοί διαθέτουν σημαντικό χώρο για αξιοποίηση. Το ζήτημα, όμως, είναι αν θα εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και αν θα υπάρξει έγκαιρος συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης, Ελληνικό Μετρό, Δήμου Καλαμαριάς και ΟΣΕΘ.

Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ευθύνη για τα έργα εντός και στα σημεία εξυπηρέτησης των σταθμών· για τον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό απαιτείται συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο το πότε θα λειτουργήσει το Μετρό Καλαμαριάς, αλλά το αν θα είναι λειτουργικό, ασφαλές και ικανό να εξυπηρετήσει πραγματικά τους πολίτες και τα προάστια της ανατολικής Θεσσαλονίκης.