Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμηνύει πως για κάθε αγωγή η ίδια θα απαντά με τρεις.

«Για μια τρομοκρατημένη και απερχόμενη κυβέρνηση και έναν έμφοβο πρωθυπουργό που προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία με νύχια και με δόντια», μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Ανοίγοντας τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε πως «αντί για κυβέρνηση αρίστων, είδαμε μια κυβέρνηση ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας και κομματοκρατίας».

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως η εξεταστική που διερευνά την υπόθεση αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ, ενώ με φόντο την αγωγή που προανήγγειλε πως θα κάνει εις βάρος της η Μαρία Συρεγγέλα, ανέφερε ότι για κάθε αγωγή η ίδια θα απαντά με τρεις.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, είπε ότι «δεν έχει καμία αξία και σημασία γιατί δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις του και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του».