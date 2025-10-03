Let Me Entertain You μάς ζήτησε ο Robbie Williams και εμείς τον αφήσαμε να το κάνει και με το παραπάνω, για τρίτη φορά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο.

H έντονη βροχή που έπεφτε από το πρωί χθες (2/10) στην Αθήνα -ευτυχώς- δεν κατάφερε να ματαιώσει τη μεγάλη και πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams, ο οποίος επέστρεψε για τρίτη φορά στη χώρα μας με ένα εντυπωσιακό σόου. Έχουν προηγηθεί δύο συναυλίες στη Μαλακάσα, το 2015 και η πιο πρόσφατη το 2023.



{https://youtu.be/FmmLUvuquQ8?si=UGIOMCiwwmjjzJzS}



Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι αργά το μεσημέρι της Πέμπτης για να δουν, να ακούσουν και να αποθεώσουν τον Βρετανό σταρ της ποπ που ήταν για ακόμα μια φορά λαλίστατος, ξεσηκωτικός και σε εξαιρετική φόρμα.



{https://youtu.be/Vx9Ih4hYUsg?si=cdPMzI66-c8gn5KK}



Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής του στο Καλλιμάρμαρο και ντυμένος στα κόκκινα, ο Robbie κατάφερε να ζεστάνει τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα με αγαπημένες επιτυχίες, ξεχωριστές διασκευές, χορό, εντυπωσιακά σκηνικά και άφθονο θέαμα. Άλλωστε ο Robbie, ως άριστος και έμπειρος performer, ξέρει πολύ καλά πώς να επαναφευρίσκει τον εαυτό του κάθε φορά και να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού του.



{https://youtu.be/TbBCgtmKtsY?si=AVuyd25kNwa14C5_}



Ο θεατράλε Robbie παρουσίασε στο Καλλιμάρμαρο ένα αυτοβιογραφικό υπερθέαμα με μπόλικο αυτοσαρκασμό, στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Όπως συνηθίζει στις συναυλίες του, μίλησε στο κοινό για τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τις διάφορες δύσκολες στιγμές του ίδιου και συγγενών του, αλλά και για τα φαινόμενα της εποχής όπως το ΑΙ το οποίο «έφερε» στη σκηνή τον νεότερο εαυτό του και οι... δυο τους είχαν μια αποκαλυπτική συζήτηση. Μονόλογοι και εξομολογήσεις που για κάποιους κράτησαν παραπάνω από ό,τι θα ήθελαν ή θα έπρεπε, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.



{https://youtu.be/GemPjXMZAiE?si=JFhBB3C_BxYUDgUB}

Από τη σκηνή πέρασαν επίσης τα είδωλα του Βρετανού, όπως ο Elvis, oι Queen, ο John Lennon, o Bowie και μαζί με όλο το Στάδιο τραγούδησε εμβληματικά κομμάτια όπως το Beat it του Michael Jackson, το Sweet Child O’ Mine των Guns N’ Roses, το Hey Jude των Beatles, το Another One Bites the Dust των Queen και αρκετά άλλα.



{https://youtu.be/i-GdzOhhhC4?si=KweZ0TT_vjyBYDTQ}



Ο Robbie δεν δίστασε να βρεθεί ακόμα και ανάμεσα στους θαυμαστές του και να βγάλει βίντεο και selfie με τα κινητά τους.



Από τις καλύτερες στιγμές αυτής της δίωρης βραδιάς που τα είχε όλα: από σόου μέχρι ενδοσκόπηση, κρατάμε την συγκινητική ερμηνεία του στο Love My Life που αφιέρωσε στα παιδιά του, φυσικά το Me and my monkey το οποίο συνηθίζει να το λέει κυρίως στην Ελλάδα, καθώς οι Έλληνες αγαπάνε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, το Relight My Fire που μας πήγε πίσω στα νιάτα μας, αλλά και τα New York New York και My Way του Sinatra.



{https://youtu.be/Cl2ctS658ds?si=EFAFJYb208htmEeD}

Δεν πρέπει ακόμα να παραλείψουμε και την εμφάνιση της Ιταλίδας ποπ σταρ, Λάουρα Παουζίνι με την οποία τραγούδησαν τον νέο επίσημο ύμνο της FIFA, με τίτλο Desire. Η ερμηνεία τους μαγνητοσκοπήθηκε και θα δούμε πλάνα από το Καλλιμάρμαρο στο μουσικές βίντεο που ετοιμάζεται.



Το πάλαι ποτέ άτακτο παιδί της Βρετανικής ποπ μάς αποχαιρέτησε με δύο αγαπημένα και περισσότερα μελωδικά τραγούδια. Το Feel και το Angels, έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη βραδιά γιορτής στο Καλλιμάρμαρο.



Ο Robbie χθες στο Καλλιμάρμαρο ήταν αυτός που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε. Ένας συνεπής και ακούραστος entertainer και performer που σε κάθε εμφάνισή του, ανανεώνει τους όρκους αγάπης με το κοινό του.



{https://youtu.be/DAvpgKgjIkc?si=6VF7ahgQh69SZjvr}





ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το selist της συναυλίας του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο

Rocket

Let Me Entertain You

Song 2 / Seven Nation Army / Livin' on a Prayer

Monsoon

Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Boom Boom Boom / Land of 1000 Dances

Rock DJ

Love My Life

Strong

Angels / Tripping / Better Man / Sexed Up / Candy

Relight My Fire

(Dan Hartman cover)

Me and My Monkey

Something Beautiful

Millennium

Theme From New York, New York

(John Kander cover)

Come Undone

Beat It / Sweet Child O' Mine / Another One Bites the Dust / Enter Sandman / Could You Be Loved / Y.M.C.A. / Hey Jude

(Band introductions)

Desire

(With Laura Pausini)

She's the One

(World Party cover)

Encore:

Feel

Angels