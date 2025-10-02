Μια από τις πιο εμβληματικές συναυλίες φιλοξενεί απόψε, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Robbie Williams, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και χαρισματικούς Βρετανούς pop καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών.
Παρά τα καιρικά φαινόμενα και την βροχόπτωση στην Αθήνα, ο εμβληματικός καλλιτέχνης έμεινε πιστός στο ραντεβού του με το κοινό και ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα τη συναυλία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί στο σημείο από πολύ νωρίτερα.
Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία έρχεται στη χώρα για συναυλία ο ευρέως γνωστός Robbie Williams, αλλά κάθε φορά, οι θαυμαστές του δημιουργούν ουρές για να τον απολαύσουν.
Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ήδη φτάνουν οι πρώτες φωτογραφίες από το Καλλιμάρμαρο με τα εντυπωσιακά σκηνικά και τον κόσμο που αγνοεί τις ψιχάλες και τον απολαμβάνει στη σκηνή.
Φέτος, ο καλλιτέχνης, έφτασε στη χώρα καθώς η συναυλία του εντάσσεται στο πρόγραμμα Ejekt Festival, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων είχε ήδη ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το Twitter/ «Χ», έχει ήδη πάρει φωτά:
{https://x.com/mrklaga/status/1973790081770021179}
{https://x.com/niki_roussi/status/1973802986221470192}
{https://x.com/OrestisFloyd/status/1973797219435491503}
{https://www.tiktok.com/@mikelaga1/video/7556676388967828758}