Στους ρυθμούς του Robbie Williams όλο το Καλλιμάρμαρο.

Μια από τις πιο εμβληματικές συναυλίες φιλοξενεί απόψε, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Robbie Williams, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και χαρισματικούς Βρετανούς pop καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών.

Παρά τα καιρικά φαινόμενα και την βροχόπτωση στην Αθήνα, ο εμβληματικός καλλιτέχνης έμεινε πιστός στο ραντεβού του με το κοινό και ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα τη συναυλία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί στο σημείο από πολύ νωρίτερα.

Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία έρχεται στη χώρα για συναυλία ο ευρέως γνωστός Robbie Williams, αλλά κάθε φορά, οι θαυμαστές του δημιουργούν ουρές για να τον απολαύσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ήδη φτάνουν οι πρώτες φωτογραφίες από το Καλλιμάρμαρο με τα εντυπωσιακά σκηνικά και τον κόσμο που αγνοεί τις ψιχάλες και τον απολαμβάνει στη σκηνή.

Φέτος, ο καλλιτέχνης, έφτασε στη χώρα καθώς η συναυλία του εντάσσεται στο πρόγραμμα Ejekt Festival, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων είχε ήδη ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Eurokinissi/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Twitter/ «Χ», έχει ήδη πάρει φωτά:

{https://x.com/mrklaga/status/1973790081770021179}

{https://x.com/niki_roussi/status/1973802986221470192}

{https://x.com/OrestisFloyd/status/1973797219435491503}

{https://www.tiktok.com/@mikelaga1/video/7556676388967828758}