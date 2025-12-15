Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου ζήτησε τη στήριξή του για την κατάργηση ή τροποποίηση των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 347 του νόμου 4957/2022, που αφορούν στα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων αποκλειστικά για τον κλήρο, οι οποίες επιφέρουν άσκηση ποινικής δίωξης και εκ των προτέρων αργία και περικοπή μισθού χωρίς απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του Κόμματος στη Βουλή με εκπροσώπους από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και την Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης. Στη συνάντηση εκ μέρους του Κόμματος συμμετείχαν ακόμα ο Θανάσης Παφίλης, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ και ο Αχιλλέας Καταρτζής, γραμματέας της ΚΟ του Κόμματος.

«Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, αφού ευχαρίστησε τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τη σταθερή και ειλικρινή στάση του Κόμματος απέναντι στον κλήρο, αλλά και για τους αγώνες του υπέρ των αδικημένων, ζήτησε τη στήριξή του για την κατάργηση ή τροποποίηση των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 347 του νόμου 4957/2022, που αφορούν στα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων αποκλειστικά για τον κλήρο, οι οποίες επιφέρουν άσκηση ποινικής δίωξης και εκ των προτέρων αργία και περικοπή μισθού χωρίς απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου. Κατήγγειλαν ότι οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη φίμωση του κλήρου και ζήτησαν να ισχύσει και γι' αυτόν ό,τι για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων», αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τους καλωσόρισε σημειώνοντας πως «το ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για όλα τα προβλήματα τα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά του κλήρου και υπενθύμισε ότι στην πρόταση νόμου που είχε καταθέσει για τον διαχωρισμό εκκλησίας κράτους προβλέπεται η συνέχιση της κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας για τον κλήρο από το δημόσιο, όπως και η διατήρηση του ασφαλιστικού καθεστώτος που ισχύει».

«Για το συγκεκριμένο αίτημα τόνισε πως είναι δίκαιο και το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για την προώθησή του, «δηλαδή για την απάλειψη των συγκεκριμένων αδικημάτων και να ισχύσει για τους κληρικούς ότι ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους», καταλήγει η ανακοίνωση.