Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Τι αλλάζει στις ΕΒΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας για τις Πανελλήνιες 2026.

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, μια σημαντική αλλαγή που αφορά τους υποψηφίους για τις Πανελλήνιες 2026 έγινε γνωστή με ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, άλλαξαν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) για συγκεκριμένα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις οι υποψήφιοι των φετινών Πανελληνίων θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι εφεξής αυξάνεται από 0,80 σε 1,20 ο Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας.

Παράλληλα προβλέπεται μείωση του Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από 1,00 σε 0,90 στις Κατευθύνσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Επιχειρησιακής Υποστήριξης- Ραδιοναυτίλοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας και από 1,20 σε 1,00 της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 (Β’ 1261) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ