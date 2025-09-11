Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό για τους μαθητές των ΓΕΛ η εξεταστική διαδικασία ξεκινά στις 29 Μαΐου και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.
Ειδικότερα το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 έχει ως εξής:
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα εξέτασης για τα ΕΠΑΛ
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και τα Μουσικά Μαθήματα
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης : μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.
Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026- 27 ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.
Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ
Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) κατόπιν σχετικής απόφασης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.