Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Για τους μαθητές των ΓΕΛ οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου και των ΕΠΑΛ 30 Μαΐου, όλο το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό για τους μαθητές των ΓΕΛ η εξεταστική διαδικασία ξεκινά στις 29 Μαΐου και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.

Ειδικότερα το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 έχει ως εξής:

pan2026 1f3ad

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Παιδεία
Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ της νέας σχολικής χρονιάς

Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ της νέας σχολικής χρονιάς

Παιδεία

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα εξέτασης για τα ΕΠΑΛ

pan20262 7775c

pan202621 912b2

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και τα Μουσικά Μαθήματα

pan20263 2f2ed

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης : μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026- 27 ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) κατόπιν σχετικής απόφασης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Παιδεία
Λάνθιμος, Αγγελάκας, Οικονομίδης, Τίλντα Σουίντον στην οικογένεια της Στέγης τη νέα σεζόν

Λάνθιμος, Αγγελάκας, Οικονομίδης, Τίλντα Σουίντον στην οικογένεια της Στέγης τη νέα σεζόν

Entertainment
Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Παιδεία
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η Χάρις Αλεξίου στο «Τζένη Τζένη» - Όλο το νέο πρόγραμμα

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η Χάρις Αλεξίου στο «Τζένη Τζένη» - Όλο το νέο πρόγραμμα

Entertainment

NETWORK

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

healthstat.gr
Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

healthstat.gr
Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

healthstat.gr
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

ienergeia.gr