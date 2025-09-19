«Ποδαρικό» για το Ψηφιακό Φροντιστήριο την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, πώς θα γίνονται τα μαθήματα.

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς ήχησε στα σχολεία και πλέον όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του νέου κύκλου μαθημάτων στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026.

Τα «ζωντανά» μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν μέσω του streaming.digitalschool.gov.gr.

Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο θα έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε μαθητής της Γ Λυκείου έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί κατά τις απογευματινές ώρες, ζωντανά, παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων, όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά και γαλλικά.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, «Το ψηφιακό φροντιστήριο επανεκκινεί στις 22 Σεπτεμβρίου μέσα από «ζωντανά» μαθήματα όλους τους μαθητές, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και ισότιμες ευκαιρίες στην προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες – απομειώνοντας σημαντικό βάρος για την ελληνική οικογένεια. Με «πυξίδα» την περσινή πετυχημένη χρονιά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά φέτος: με νέα διαγωνίσματα προσομοίωσης, εμπλουτισμένο ασύγχρονο υλικό, βιντεομαθήματα υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη στήριξη για τα παιδιά μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και σε ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις πατώντας εδώ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το 2025-2026

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Τα βήματα για να συνδεθεί ο μαθητής και να παρακολουθήσει μάθημα

Για να συνδεθεί ο μαθητής και να παρακολουθήσει μάθημα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο μπαίνει στην ιστοσελίδα https://streaming.digitalschool.gov.gr/

και επιλέγει «Live Streaming»

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα, όπου βλέπουμε τις προγραμματισμένες μεταδόσεις (live streaming).

Για κάθε προγραμματισμένη μετάδοση αναφέρονται ο Τίτλος της, μια Σύντομη περιγραφή και η Χρονική στιγμή κατά την οποία θα ξεκινήσει η μετάδοση.

Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις μεταδόσεις, και εφόσον έχει ξεκινήσει η μετάδοσή της, βλέπουμε την οθόνη, η οποία εκτός από το live stream video περιέχει επιπλέον πληροφορίες της

μετάδοσης, τους συντελεστές και επιμελητές του μαθήματος κ.λπ.

Οι οδηγίες χρήσης ΕΔΩ