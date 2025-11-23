Στην τοποθέτησή του για τη Στρατιωτική Οικογένεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτυπώνει τον κεντρικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην «Ατζέντα 2030».
Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των στελεχών και των οικογενειών τους, ο Υπουργός ανέδειξε σύνολο παρεμβάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού: από την αναμόρφωση του μισθολογίου και την παροχή αξιοπρεπούς, δωρεάν στέγης, έως τη φροντίδα για τα παιδιά, την ενίσχυση της μητρότητας, τη θωράκιση του συστήματος υγείας, τη μέριμνα για αποστράτους και ΑμεΑ, καθώς και ουσιαστικές υπηρεσιακές διευκολύνσεις.
Πιο συγκεκριμένα για το νέο μισθολόγιο:
Το Νέο μισθολόγιο αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς. Διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13 % έως 53 %.
Ενδεικτικά:
-Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 321 ευρώ το μήνα (από 1.671 € σε 1.992 € - 19,2 %). Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 276 ευρώ το μήνα (από 1.518 € σε 1.794 € -18,2 %). Το Νέο Μισθολόγιο είναι δικαιότερο, ανταμείβοντας την ευθύνη και την απόδοση.
Με την προσθήκη των επιδομάτων Παραμεθορίου, Διοίκησης και Θέσης Ευθύνης οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμα περισσότερο: -Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 € σε 1.576 € - 31,7 %) και 4.548 € ετησίως.
-Ταγματάρχης Διοικητής Υπομονάδας με 17 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δεί αύξηση 427 ευρώ το μήνα (από 1.753 € σε 2.180 € - 24,4 %) και 5.124 € ετησίως.
-Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δεί αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 € σε 2.913 € - 52,3 %) και 12.000€ ετησίως.
Όπως υπενθύμισε ο κ. Υπουργός για το Νέο Μισθολόγιο το οποίο εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου, πρόκειται για αυξήσεις που προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών.
«Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σας λέω, ότι δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ.
Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή τη πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων» τόνισε ο κ. Δένδιας.
Ακόμη, στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω άξονες:
- Εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη που η πατρίδα μεταθέτει σε τόπο μη επιλογής τους, «όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ΥΕΘΑ.
- Η καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας, με τη δημιουργία της Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων. Τα Στρατιωτικά Πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics.
- Η φροντίδα για τα παιδιά και η ενίσχυση της μητρότητας. Όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας έχει ήδη θεσπισθεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έχει ήδη θεσπισθεί επίσης και θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. Το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς όσες αποφασίζουν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.
- Το Σύστημα Υγείας. «Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή για την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αποτελούν και πυλώνα φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, ο οποίος πρόσθεσε: «Είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, για την παροχή δωρεάν σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Δρακόπουλο για τη βοήθεια. Θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση και τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων μας, ώστε να παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίας υψηλού επιπέδου». Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες - από το 15% που ίσχυε έως σήμερα - όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.
- Μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία.Έχει συσταθεί η Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, οργανωμένη με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και ουσιαστικά υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.
- Υπηρεσιακές διευκολύνσεις και θεσμική προστασία της οικογένειας. Με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ευεργετικές ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα.