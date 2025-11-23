Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις, αλλά συνθέτουν μια συνεκτική στρατηγική που ενδυναμώνει έμπρακτα τη στρατιωτική οικογένεια.

Στην τοποθέτησή του για τη Στρατιωτική Οικογένεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτυπώνει τον κεντρικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην «Ατζέντα 2030».

Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των στελεχών και των οικογενειών τους, ο Υπουργός ανέδειξε σύνολο παρεμβάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού: από την αναμόρφωση του μισθολογίου και την παροχή αξιοπρεπούς, δωρεάν στέγης, έως τη φροντίδα για τα παιδιά, την ενίσχυση της μητρότητας, τη θωράκιση του συστήματος υγείας, τη μέριμνα για αποστράτους και ΑμεΑ, καθώς και ουσιαστικές υπηρεσιακές διευκολύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα για το νέο μισθολόγιο:

Το Νέο μισθολόγιο αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς. Διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13 % έως 53 %.

Ενδεικτικά:

-Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 321 ευρώ το μήνα (από 1.671 € σε 1.992 € - 19,2 %). Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 276 ευρώ το μήνα (από 1.518 € σε 1.794 € -18,2 %). Το Νέο Μισθολόγιο είναι δικαιότερο, ανταμείβοντας την ευθύνη και την απόδοση.

Με την προσθήκη των επιδομάτων Παραμεθορίου, Διοίκησης και Θέσης Ευθύνης οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμα περισσότερο: -Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 € σε 1.576 € - 31,7 %) και 4.548 € ετησίως.

-Ταγματάρχης Διοικητής Υπομονάδας με 17 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δεί αύξηση 427 ευρώ το μήνα (από 1.753 € σε 2.180 € - 24,4 %) και 5.124 € ετησίως.

-Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δεί αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 € σε 2.913 € - 52,3 %) και 12.000€ ετησίως.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Υπουργός για το Νέο Μισθολόγιο το οποίο εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου, πρόκειται για αυξήσεις που προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών.

«Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σας λέω, ότι δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ.

Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή τη πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ακόμη, στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω άξονες: