Το ConnectEdParents+ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης γονέων και κηδεμόνων, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους στη ψηφιακή πραγματικότητα.

Με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των γονέων και τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα ConnectEdParents+. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δράση που χρηματοδοτείται με 3,5 εκατ. ευρώ και στοχεύει να εξοπλίσει τους γονείς με σύγχρονα εργαλεία, γνώσεις και μηχανισμούς υποστήριξης στη νέα ψηφιακή και σχολική πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην έγκαιρη αναγνώριση σχολικής αποστασιοποίησης, συναισθηματικών δυσκολιών, διαδικτυακών κινδύνων και φαινομένων εκφοβισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού, στη συμβουλευτική και ενημέρωση για την πρόληψη εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, βλαπτικές συμπεριφορές), στη σχολική απομάκρυνση και μαθησιακή αποδυνάμωση καθώς και στους κινδύνους της ψηφιακής ζωής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των γονέων, με δράσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Με ψηφιακή πλατφόρμα, διαδραστικά forums, podcasts, webinars και δια ζώσης δράσεις σε όλη τη χώρα, το ConnectEdParents+ φιλοδοξεί να φέρει τους γονείς «στα θρανία» ώστε να βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στις ανάγκες, τις προκλήσεις και την καθημερινότητα των μαθητών.

Τι περιλαμβάνει το ConnectEdParents+

Ψηφιακή πλατφόρμα

Θα αποτελέσει τον βασικό κόμβο ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτικούς οδηγούς και δυνατότητα συμμετοχής σε διαδραστικά forums.

Ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Βίντεο, οδηγοί, SCORM αντικείμενα και πρακτικές συμβουλές για καθημερινές σχολικές και ψυχοκοινωνικές προκλήσεις.

Ψηφιακές κοινότητες γονέων & forums

Εποπτευόμενοι χώροι ανταλλαγής εμπειριών, αποριών και στρατηγικών διαχείρισης προβλημάτων.

Δια ζώσης δράσεις σε όλη τη χώρα

Ομαδικά εργαστήρια με παιδοψυχολόγους, παιδαγωγούς και κοινωνικούς επιστήμονες, ημερίδες ενημέρωσης, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά συμμετοχικά σεμινάρια.

Podcasts & webinars

Συζητήσεις με ειδικούς, προσαρμοσμένες στο καθημερινό πρόγραμμα των γονέων.

Καθοδηγητικό υλικό

Έντυπες και ψηφιακές οδηγίες για πρακτική εφαρμογή στο σπίτι και στην επικοινωνία με το σχολείο.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Παρακολούθηση του αντίκτυπου του προγράμματος στις στάσεις των γονέων και στην ψυχοκοινωνική εικόνα των μαθητών.