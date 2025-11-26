Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κρύβει τις απαντήσεις γιατί η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης παραμένει διάτρητη, παρά τις εκ των υστέρων εκπτώσεις και διευκολύνσεις με σειρά τροπολογιών επί των διατάξεων του αρχικού νόμου. Το φιάσκο με τα προγράμματα σπουδών των Νομικών αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Η θεσμική υποβάθμιση στη χώρα δεν φαίνεται μόνο στα «μεγάλα» (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, επιλογές επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών), αλλά και στα μικρά, καθημερινά. Η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι ένα βάσανο: οι συζητήσεις στην Ολομέλεια εξελίσσονται σε παράλληλους μονολόγους, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, με την πλειοψηφία –και κυρίως τον Πρωθυπουργό– να κρατά τον πλήρη έλεγχο. Ο πόλεμος της ατάκας που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων «καταπίνει» κάθε ουσιαστική συζήτηση, τραυματίζοντας τη Δημοκρατία.

Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο: αντί ουσιαστικών απαντήσεων από τους αρμόδιους υπουργούς, οι βουλευτές λαμβάνουμε στεγνές παραθέσεις νόμων, γραμμένες από υπαλλήλους, που θυμίζουν τεχνητή νοημοσύνη σοβιετικού γραφειοκράτη. Η κατάσταση αγγίζει τη φαιδρότητα όταν αυτές οι «προκάτ» απαντήσεις διαβάζονται αυτούσιες ακόμη και στη μοναδική προφορική διαδικασία ελέγχου, τις επίκαιρες ερωτήσεις.

Η αντίδραση όμως του υφυπουργού Παιδείας σε διαδοχικές κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις που αφορούν την διαδικασία αδειοδότησης των περιβόητων Ν.Π.Π.Ε., των παραρτημάτων δηλαδή ξένων πανεπιστημίων που εισήγαγε η Κυβέρνηση με τον Ν.5094/2024, ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής.

Στις 10.7.2025 καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή με Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, με την οποία ζητήσαμε να μας κοινοποιηθούν κρίσιμα έγγραφα που αφορούν την τήρηση της νομιμότητας κατά την διαδικασία της αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ( Ν.Π.Π.Ε).

Επειδή δύο μήνες μετά η ερώτηση παρέμενε αναπάντητη, καταθέσαμε νέα -επίκαιρη αυτή τη φορά- κοινοβουλευτική ερώτηση, θέτοντας το θέμα άρνησης του υπουργείου Παιδείας να ανταποκριθεί στο αίτημα κατάθεσης στη Βουλή των συγκεκριμένων εγγράφων.

Κατά την συζήτηση της επίκαιρης αυτής ερώτησης στην Ολομέλεια της Βουλής στις 17/9/2025, ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας έδωσε την εξής απάντηση: «πρέπει να σας πω ότι ήδη αυτή η ερώτηση είχε απαντηθεί, είχε υπογραφεί και από την Υπουργό, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν έφτασε ακόμα στα χέρια σας». Ισχυρίζεται δηλαδή ο υφυπουργός ότι η απάντηση στην ερώτησή μας υπογράφηκε και εστάλη μεν αλλά…. χάθηκε στον δρόμο!

Σήμερα, 5 ολόκληρους μήνες μετά την αρχικό μας αίτημα και 2 μήνες μετά την διαβεβαίωση του υφυπουργού Παιδείας από το βήμα της Βουλής ότι τα έγγραφα είναι …καθ’ οδόν, τα έγγραφα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πρόκειται για τον απόλυτο θεσμικό εξευτελισμό. Ένας βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, τομεάρχης Παιδείας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αιτείται με διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, έγγραφα εξ υπαρχής προορισμένα να είναι δημόσια. Και το αρμόδιο Υπουργείο τον κοροϊδεύει με δικαιολογίες που ούτε ένα παιδί του Δημοτικού θα έπαιρνε στα σοβαρά.

Η διαδικασία αδειοδότησης των Ν.Π.Π.Ε. κινείται στα όρια της εθνικής συνταγματικής τάξης. Για τον λόγο αυτό αυτονόητα θα έπρεπε να διέπεται από πλήρη διαφάνεια, με στοιχεία δημοσιευμένα και προσβάσιμα στον κάθε πολίτη. Αντ’ αυτού εξελίχθηκε σε ένα όργιο αδιαφάνειας, ασυνέπειας, προχειρότητας και ύποπτης αλλεργίας στον δημόσιο έλεγχο.

Κανείς πλέον δεν πέφτει από τα σύννεφα.

Υποτασσόμενοι στην εκπορευόμενη από το Σύνταγμα υποχρέωσή μας για έλεγχο την Κυβέρνησης, αναδείξαμε τα σοβαρά προβλήματα ποιότητας και ακαδημαϊκής αξιοπιστίας των νεοσύστατων Ν.Π.Π.Ε με αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και πληθώρα παρεμβάσεων.

Η αντίδραση της Κυβέρνησης επιβεβαιώνει το φιάσκο που προαναγγείλαμε από την ημέρα της ψήφισης του Ν.5094/2024.

Ενός φιάσκου που με τις διαρκείς παρεμβάσεις μας αναδείξαμε και καταγγείλαμε.

Ενός φιάσκου που εξελίσσεται σε σκάνδαλο.

(Ο Στέφανος Παραστατίδης είναι βουλευτής Κιλκίς, υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ)