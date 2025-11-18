Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο των κομμάτων, όπως είχε δεσμευτεί.

Τον Ιούνιο, συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με πρωτοβουλία του τομεάρχη παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στ. Παραστατίδη, η πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο.

Εκεί, όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, συμφώνησαν να γίνει εθνικός διάλογος, στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συγκλίσεων. Παρόλο που παρουσιάστηκε μια πραγματική - και μοναδική - ευκαιρία για συναίνεση σε ένα ζήτημα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, η κυβέρνηση δείχνει στην πράξη ότι προτιμά την πόλωση.

Έτσι, η υπουργός Παιδείας συζητά με τον Πρωθυπουργό για το Εθνικό Απολυτήριο, αγνοώντας την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για εθνικό διάλογο, ωθώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επανεξετάσουν τη συναινετική, επί της αρχής, στάση τους.

Ε.Σ.