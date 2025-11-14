Νέο «καμπανάκι» από πλευράς Στρατηγάκη για τον κίνδυνο να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο Εθνικό Απολυτήριο.

Νέα σφοδρή κριτική στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Απολυτήριο προειδοποιώντας ότι οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα ενδέχεται να προκαλέσουν «μαζική αποτυχία» και να επαναφέρουν τα εκπαιδευτικά αδιέξοδα του παρελθόντος ασκεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.

Ο Στρατηγάκης επισημαίνει ότι η συζήτηση ξεκινά –λανθασμένα– από το Λύκειο, χωρίς προηγουμένως να έχουν αντιμετωπιστεί τα τεράστια μαθησιακά κενά που, όπως τονίζει, έχουν ήδη οδηγήσει έναν στους τρεις μαθητές σε λειτουργικό αναλφαβητισμό πριν ακόμη φτάσουν στη Β’ και Γ’ Λυκείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή εξετάσεων και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, αποκλειστικά μέσω τράπεζας θεμάτων και με προσαρμογή του προφορικού βαθμού στον γραπτό, «θα γυρίσει μπούμερανγκ», οδηγώντας σε εκτεταμένη αποτυχία – όπως συνέβη το 1999 με τη μεταρρύθμιση Αρσένη, αλλά και το 2014 στην πρώτη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, όταν το 30% των μαθητών έμεινε μετεξεταστέο στα Μαθηματικά.

Παράλληλα, ο Στρατηγάκης συγκρίνει το ελληνικό μοντέλο με ευρωπαϊκά συστήματα (Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία), σημειώνοντας ότι εκεί η αυστηρή αξιολόγηση λειτουργεί επειδή υπάρχει προ-διαλογή των μαθητών: «Στη Γερμανία δεν πηγαίνει όποιος θέλει στο Γενικό Λύκειο. Αν εφαρμόζαμε το δικό τους σύστημα, το 30-35% των μαθητών θα οδηγείτο υποχρεωτικά στην Τεχνική Εκπαίδευση».

Αντίθετα, στην Ελλάδα το Γενικό Λύκειο παραμένει ανοιχτό για όλους, ενώ τα ΕΠΑΛ εξακολουθούν να παρέχουν ισότιμο απολυτήριο – χωρίς να προβλέπεται, όπως λέει, καμία στρατηγική προσαρμογής: «Δεν γίνεται να εφαρμοστεί το νέο σύστημα μόνο στο Γενικό Λύκειο, ενώ το ΕΠΑΛ παραμένει ίδιο. Θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη στρέβλωση».

Ο Στρατηγάκης καταθέτει και συγκεκριμένη πρόταση ως πρώτο άμεσο βήμα: να καταργηθούν οι «κλάδοι μαθημάτων» και να βαθμολογείται κάθε μάθημα ξεχωριστά. Όπως εξηγεί, σήμερα επτά βασικά μαθήματα καταλήγουν να δίνουν μόλις τρεις τελικούς βαθμούς, με αποτέλεσμα «να περνούν όλοι, χωρίς μερικοί να έχουν διαβάσει σχεδόν καθόλου», καθώς οι χαμηλές επιδόσεις εξισορροπούνται από μαθήματα όπως η Γυμναστική ή τα Θρησκευτικά. Μόνο αφού αυτό το μέτρο εφαρμοστεί και αξιολογηθεί, λέει, μπορεί να προχωρήσει η πολιτεία σε πιο απαιτητικές αλλαγές, όπως πλήρη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων: «Δεν γίνονται όλα με μία απόφαση, όταν επί έξι χρόνια δεν έχει γίνει καμία προεργασία».

Κλείνοντας ο κ. Στρατηγάκης καταλήγει πως στόχος πρέπει να είναι να ενθαρρυνθεί σταδιακά η μελέτη των μαθητών και να εξασφαλιστεί ότι όσοι εισέρχονται στο Λύκειο μπορούν να παρακολουθήσουν ουσιαστικά: «Αλλιώς, όποιο σύστημα κι αν φέρουμε, θα αποτύχει».