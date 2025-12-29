Ο Ελ Κααμπί έβαλε τα δύο γκολ του Μαρόκου στη νίκη (3-0) επί της Ζάμπια.

Σόου έδωσε ξανά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, πετυχαίνοντας τα δύο από τα τρία γκολ- το ένα ξανά με ανάποδο «ψαλιδάκι»- στη νίκη του Μαρόκου επί της Ζάμπια (3-0), στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη επί της Ζάμπια στην 3η αγωνιστική και στην πρώτη θέση του Α ομίλου. Ο Ελ Κααμπί μετέτρεψε σε γκολ τις δύο πολύ ωραίες ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ στο 9' και στο 50', το δεύτερο με ανάποδο «ψαλιδάκι». Το τρίτο γκολ των Μαροκινών σημείωσε στο 27' ο Μπραχίμ Ντίας.

Τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaxu38nusqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaz5hfxt9hd?integrationId=40599y14juihe6ly}