Τι ισχύει για τα κατεστραμμένα μαλλιά, το κρύο νερό και το ξηρό σαμπουάν.

Στη «μάχη» για τα υγιή, πλούσια μαλλιά, τα προϊόντα, οι συμβουλές και οι τάσεις στο TikTok κυκλοφορούν σε τέτοια αφθονία, που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Και ταυτόχρονα δημιουργούν «μύθους» που πολλοί ασπαζόμαστε, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα.

Κάνει το κρύο νερό τα μαλλιά πιο λαμπερά; Υπάρχουν προϊόντα που επανορθώνουν τα κατεστραμμένα μαλλιά; Μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» τα μαλλιά μας ώστε να μην χρειάζονται συχνό λούσιμο; Και το ξηρό σαμπουάν υποκαθιστά το λούσιμο;

Το BBC απευθύνθηκε σε δύο ειδικούς σε θέματα μαλλιών και τριχωτού κεφαλής, τις Ίβα Πράουντμαν του «UK Hair Consultants» και Τρέισι Γουόλκερ του «Hair and Scalp Clinic» που κατέρριψαν αυτούς τους τέσσερις μύθους.

1. Το κρύο νερό δεν κάνει τα μαλλιά πιο λαμπερά

Όχι, το κρύο νερό δεν προσθέτει λάμψη στα μαλλιά, ξεκαθαρίζει η Πράουντμαν. «Δεν χρειάζεται να λούζεστε με παγωμένο νερό, καθώς δεν κάνει τίποτα. Πιο σημαντικό είναι πώς προστατεύετε τα μαλλιά σας από τα χημικά, τη θερμότητα και το περιβάλλον που ζείτε», τονίζει.

Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν πρέπει να λουζόμαστε με υπερβολικά ζεστό νερό, καθώς μπορεί να αφυδατώσει τα μαλλιά και να κάψει το τριχωτό της κεφαλής όπως συμβαίνει με το δέρμα.

2. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να επανορθώσει τα κατεστραμμένα μαλλιά

Η λύση για την ψαλίδα είναι μόνο το κούρεμα. Η ψαλίδα είναι σαν τον «πόντο» που «φεύγει» από το καλσόν, πολύ απλά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει επιδιόρθωση, αναφέρει χαρακτηριστικά η Πράουντμαν.

«Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λειτουργούν σαν κόλλα που επανασυνδέει την τρίχα, ώστε να φαίνεται καλύτερα», αναφέρει η Γουόλκερ. Πρόκειται για προσωρινές λύσεις, συμπληρώνει.

Επίσης αναληθής είναι ο ισχυρισμός ότι αν κόψουμε τα μαλλιά μας θα τα κάνουμε να μακρύνουν πιο γρήγορα, τονίζει η Πράουντμαν. «Απλά δεν είναι δυνατό να κάνετε τα μαλλιά σας να μεγαλώσουν πιο γρήγορα, οπότε όποιο προϊόν το ισχυρίζεται αυτό, λέει ψέματα», προσθέτει.

3. Τα μαλλιά δεν «αυτοκαθαρίζονται»

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να «εκπαιδεύσουν» τα μαλλιά τους να «αυτοκαθαρίζονται», με αποτέλεσμα να μπορούν να λούζονται σπάνια. Όμως, η Πράουντμαν τονίζει ότι αυτό δεν είναι καλό για τα μαλλιά. «Το τριχωτό της κεφαλής έχει 180.000 σμηγματογόνους αδένες και συγκεντρώνει βρομιά και υπολείμματα αν δεν πλένεται τακτικά», εξηγεί.

Η Γουόλκερ συμφωνεί και το παρομοιάζει με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα λιπαρό λεκέ ή βρομιά από τα ρούχα με απλό νερό, καθώς χρειάζεται και απορρυπαντικό.

Το μη τακτικό λούσιμο μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη οσμή και επιδείνωση παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής, όπως η πιτυρίδα. Και αυτό διότι «αφήνοντας τα μαλλιά να γίνουν πιο λιπαρά μπορεί να επιτρέψει να συσσωρευθούν μύκητες και βακτήρια, επιδεινώνοντας τη φαγούρα», συνεχίζει.

Η Πράουντμαν προτείνει λούσιμο κάθε δεύτερη ημέρα για τα πολύ λιπαρά μαλλιά, ή αν χρησιμοποιούμε πολλά προϊόντα. Εκείνοι που έχουν πιο λιπαρά μαλλιά μπορεί να ωφεληθούν από πιο δυνατό καθαρισμό, ενώ εκείνοι που έχουν πιο ξηρά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (sulfate free), συμβουλεύει η Λόρα Γουότερς, καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ.

4. Το ξηρό σαμπουάν δεν υποκαθιστά το λούσιμο

Όταν δεν υπάρχει χρόνος, πολλοί καταφεύγουμε στο ξηρό σαμπουάν για να «αναζωογονήσουμε» τα λιπαρά μαλλιά μας. Αυτό είναι «απολύτως εντάξει», λέει η Πράουντμαν, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο μία φορά ξηρό σαμπουάν ανάμεσα στα λουσίματα.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν το χρησιμοποιούμε για πολλές διαδοχικές ημέρες, χωρίς να το ξεπλένουμε. «Αν δεν είστε προσεκτικοί θα αποκτήσετε φαγούρα και πιτυρίδα», προειδοποιεί.

Η βασική συμβουλή της είναι να φροντίζουμε το τριχωτό της κεφαλής όπως το πρόσωπό μας: δεν θα συνεχίζαμε να βάζουμε μακιγιάζ χωρίς πρώτα να αφαιρέσουμε ό,τι υπάρχει και δίχως να πλύνουμε το πρόσωπό μας.