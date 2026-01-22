Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πολύ συχνό λούσιμο μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα, σπάσιμο και ψαλίδα.

Αν τα μαλλιά σας λαδώνουν πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, είναι λογικό να σκέφτεστε καθημερινά το λούσιμο.

Πρέπει όμως να αντισταθείτε στον πειρασμό;

Όλοι έχουμε ακούσει ότι το να λούζετε καθημερινά τα μαλλιά σας μάλλον δεν είναι η καλύτερη ιδέα, ανεξαρτήτως τύπου μαλλιών.

Εφόσον προσπαθείτε να τα διατηρήσετε δυνατά και υγιή, θα έχετε παρατηρήσει τις συνέπειες: υπερβολική ξηρότητα, σπάσιμο και ψαλίδα, εξηγεί η Δρ. Heather W. Goff, καθηγήτρια στο Τμήμα Δερματολογίας του UT Southwestern Medical Center.

Πόσο συχνά πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα του λουσίματος, όπως πόσο συχνά γυμνάζεστε και αν χρησιμοποιείτε καθημερινά προϊόντα styling. Αλλά τελικά, εξαρτάται κυρίως από τον τύπο των μαλλιών σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα πιο σγουρά μαλλιά στεγνώνουν πιο γρήγορα και είναι πιο εύθραυστα», λέει η Goff. Για τα σγουρά μαλλιά, συνιστά να λούζεστε το πολύ μία φορά την εβδομάδα, ή ίσως κάθε δύο εβδομάδες.

Για πιο λεπτά μαλλιά, η Goff προτείνει λούσιμο κάθε δύο έως τρεις μέρες. Με λεπτά μαλλιά, αν λούζεστε λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανιστούν προβλήματα στο τριχωτό, όπως η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (πιτυρίδα).

Είναι καλό να λούζουμε τα μαλλιά καθημερινά;

Αν μπορείτε, καλύτερα να αποφύγετε το καθημερινό λούσιμο, λέει η Goff. Τα μαλλιά αποτελούνται από κερατίνη, μια ανθεκτική πρωτεΐνη, αλλά μπορούν να γίνουν ξηρά και εύθραυστα.

Το πολύ συχνό λούσιμο αφαιρεί τα φυσικά έλαια (σμήγμα) που προστατεύουν το τριχωτό, οδηγώντας σε ξηροδερμία και φαγούρα. Επιπλέον, οι άκρες των μαλλιών γίνονται εύθραυστες. Σκεφτείτε το όπως με ένα τζιν: αν το πλένετε καθημερινά, θα φθαρεί γρήγορα και θα καταστραφεί.

Γιατί τα μαλλιά μου λαδώνουν αμέσως;

Συνήθως αυτό οφείλεται σε λόγους γενετικής. Η παραγωγή ελαίων ελέγχεται από τα ανδρογόνα, και μετά την εφηβεία το σώμα παράγει περισσότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένοι είναι επιρρεπείς στην ακμή, λέει η Goff.

Αν τα μαλλιά σας λαδώνουν γρήγορα, αντί να λουστείτε, η Goff προτείνει ξηρό σαμπουάν για να απορροφήσει τα έλαια. Για να αποφύγετε συσσώρευση προϊόντων, προσέξτε να καθαρίζετε καλά το τριχωτό όταν λούζεστε.

Το λούσιμο προκαλεί τριχόπτωση;

«Το λούσιμο δεν προκαλεί αραίωση», διαβεβαιώνει η Goff. Οι τρίχες που πέφτουν κατά το λούσιμο ήταν προορισμένες να πέσουν ούτως ή άλλως. Κανονικά χάνουμε 50 έως 100 τρίχες την ημέρα. Αν κάποιος περνάει περίοδο αυξημένης τριχόπτωσης, συνήθως οφείλεται σε στρες ή ορμονικές αλλαγές.

Αν η τριχόπτωση είναι παρατεταμένη ή ανησυχείτε, επισκεφθείτε δερματολόγο.

Συμβουλές για σωστό λούσιμo