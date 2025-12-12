Μετά τα όσα ειπώθηκαν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη, στον απόηχο της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζητά την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Μακάριος Λαζαρίδης αντάλλαξαν κατηγορίες για συλλήψεις στελεχών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, για παράνομες επιδοτήσεις.

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι επικεφαλής της ομάδας των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης, μέλος της ΝΔ». Απαντώντας της, ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες «είναι ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης έπεσε στην παγίδα του παιχνιδιού «της κουμπαριάς»

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει σήμερα το «μάθημα» ότι δεν γίνεται πολιτική με «ευθύνη της κουμπαριάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι “της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου” και έπεσε στην παγίδα αυτού του παιχνιδιού», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Πρώτον, γιατί έκανε λάθος, να το πω ευγενικά, αν και ήξερε. Και όταν επιμένεις στο λάθος, το κάνεις με δόλο, ότι δεν είναι κουμπάρος εκείνος ο μάρτυρας του πρωθυπουργού, αλλά ήταν του πατέρα του, του αείμνηστου, πριν από πάρα πολλά χρόνια, άρα εδώ ήταν “οικογενειακή ευθύνη, της οικογενειακής ευθύνης”», συμπλήρωσε.

«Όπως θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική κατηγορία το ότι κάποιος που μπορεί να είναι σοβαρά ποινικά ελεγχόμενος, επειδή μπορεί να ήταν κουμπάρος του πατέρα σου ή και εσένα πριν από κάποια χρόνια, εσύ πρέπει να είσαι και εσύ ύποπτος ή ένοχος, έτσι αντίστοιχα, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι είναι κουμπάρος με δύο εκ των εμπλεκομένων στις σημερινές συλλήψεις, ο ίδιος μάλιστα από ό,τι φαίνεται -το είπε και ο κ. Λαζαρίδης- αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάμε και θα κατηγορήσουμε τον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι το ίδιο πράγμα με αυτούς που συνελήφθησαν. Άρα, τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται», συνέχισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Εάν η όποια κουμπαριά συνεπάγεται και σχέσεις στην όποια παράνομη πράξη, αυτό είναι άλλη κουβέντα, έτσι; Να μειώσουμε τις περιπτώσεις της Ελλάδας των “Φραπέδων”. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Για να το κάνουμε αυτό, γιατί ούτε εμένα μου αρέσει ούτε αυτή η εικόνα, ούτε αυτή η ρητορική, ούτε αυτό το ύφος αυτού του ανθρώπου, πολλώ δε μάλλον αυτά που διαβάζουμε ότι έχει κάνει. Και συγγνώμη που το λέω έτσι απλά και κυνικά, δεν θεωρώ ότι εκπροσωπούν ούτε το δικό μου κόμμα, ούτε κανένα κόμμα», δήλωσε ακόμα.

«Δυστυχώς υποστήκαμε πολύ μεγάλη επίθεση “τσουβαλιάσματος”. Μας είπαν, για παράδειγμα, ότι συγκαλύπτουμε λαθρέμπορους επί τη βάσει μιας θεωρίας συγκάλυψης πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, αντί να συζητάμε για τα σοβαρά αίτια ενός τραγικού δυστυχήματος. Δεν βάλανε μυαλό, ενώ κατέρρευσε η συγκάλυψη και για τρεις μήνες μας λέγανε ότι είμαστε και εμείς μέλη, όλο το κόμμα, μιας εγκληματικής οργάνωσης, επειδή κάποιοι “πονηροί”, που όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα ή θα πάνε, αναλόγως την περίπτωση, παίρνανε λεφτά από τίμιους αγρότες, ενώ δεν έπρεπε να πάρουν. Εγώ γι’ αυτό το λέω, όχι για να συμψηφίσω, το αντίθετο», κατέληξε.

Τσουκαλάς: Κάθε προσπάθεια χυδαίου συμψηφισμού πέφτει στο κενό

Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει ποιον προστάτευε χθες με τη σιωπή του ο Γιώργος Ξυλούρης, επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι επιχειρεί «με χυδαίο τρόπο» συμψηφισμό, ο οποίος «πέφτει στο κενό».

«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιον προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.