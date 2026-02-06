Στην κατοικία του Ινδού ΥΠΕΞ στο Νέο Δελχί ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, από σήμερα, Παρασκευή έως και τη Δευτέρα (9/2), έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του, Rajnath Singh.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών, Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του.

«Είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος από τον φίλο, υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής μου στη χώρα, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου μου Rajnath Singh. Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», έγραψε σε ανάρτηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2019791153038561751}

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του, στο Νέο Δελχί. Επίσης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα ασφάλειας στο India - EU Forum και θα έχει επαφές στο Μπανγκαλόρ για τις δυνατότητες συνεργασίας του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας με το αντίστοιχο της Ινδίας.