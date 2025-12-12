Νέο άλμπουμ από τον Σωκράτη Μάλαμα, με τίτλο «Εφήμερα».

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με εννέα τραγούδια και τίτλο «Εφήμερα».

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός αναφέρει για τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

«"Εφήμερα"...μικρές ιστορίες σχέσεων.

Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα...μια πεταλούδα στο σύρμα.



Σωκράτης Μάλαμας»



Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Apple Music, στο Deezer και στο YouTube.

{https://youtu.be/meTLGP_uaMI?si=rer6a_8f1JWwbtPw}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Track List

1. Το Παράσημο

Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας



2. Ένα παιδί

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης



3. Όταν λείπεις

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας



4. Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα

Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας



5. Άστρο

Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Β’ | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης



6. Γύρνα Πίσω

Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας

{https://youtu.be/wa0r_BQ4s8Y?si=5VB6uoAhYA3jwcaV}



7. Εκατό μέρες βρέχει

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας



8. Ήσουν η βασίλισσά μου

Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας

Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης



9. Είναι παντού

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

Συντελεστές

Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών που συμμετείχαν

Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης

Εκτέλεση Παραγωγής και Management: Artys // Novel Vox

Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης // Subway Recording Studios

Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης

Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης