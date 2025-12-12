Ο συγκεκριμένος δείκτης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος την τελευταία δεκαετία, σε αντίθεση με τα επιβατικά αυτοκίνητα, των οποίων η αναλογία αυξήθηκε από 506 ανά 1.000 κατοίκους το 2014 σε 578 το 2024.

Σταθερός παρέμεινε το 2024 ο βαθμός μηχανοκίνησης των λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που η χρήση των επιβατικών αυτοκινήτων συνέχισε να αυξάνεται αισθητά. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για τον εξοπλισμό μεταφορών, στην ΕΕ κυκλοφορούσαν συνολικά 737.142 λεωφορεία και πούλμαν, συμπεριλαμβανομένων των τρόλεϊ, των μίνι λεωφορείων και μίνι πούλμαν, δηλαδή 1,6 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν αισθητά υψηλότερο με 2,6 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους. Ο συγκεκριμένος δείκτης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος την τελευταία δεκαετία, σε αντίθεση με τα επιβατικά αυτοκίνητα, των οποίων η αναλογία αυξήθηκε από 506 ανά 1.000 κατοίκους το 2014 σε 578 το 2024.





Μεταξύ των κρατών-μελών, τη μεγαλύτερη αναλογία λεωφορείων και πούλμαν ανά 1.000 κατοίκους κατέγραψε η Μάλτα με 4,6 οχήματα, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο με 4,0 και την Εσθονία με 3,7. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στην Ολλανδία με μόλις 0,5 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους, στη Γερμανία με 1,0 και στην Αυστρία με 1,2.

Τα στοιχεία της Eurostat φωτίζουν επίσης τις διαφορές στον ρυθμό ανανέωσης των στόλων. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 5,1% του στόλου λεωφορείων και πούλμαν ανανεώθηκε το 2024, με τον δείκτη να αφορά αποκλειστικά οχήματα που καταγράφηκαν για πρώτη φορά, εξαιρουμένων των μεταχειρισμένων. Το Λουξεμβούργο εμφάνισε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης με 11,6%, ενώ ακολούθησαν η Ολλανδία με 9,6% και η Αυστρία με 9,5%. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η ανανέωση στη Βουλγαρία με 0,7%, καθώς και στην Πολωνία και την Ουγγαρία με 2,4% και 2,5% αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτυπώνονται στην αυξανόμενη διείσδυση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Σε επίπεδο ΕΕ, το 2024 τα λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών αντιπροσώπευαν το 17,8% των νέων ταξινομήσεων, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο των νέων επιβατικών αυτοκινήτων, που διαμορφώθηκε στο 13,5%. Συνολικά, ταξινομήθηκαν 6.746 νέα λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή στροφή των δημόσιων μεταφορών προς πιο καθαρές τεχνολογίες.