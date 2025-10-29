Είναι κάποια σάκχαρα «λιγότερο κακά» από άλλα; Τι λένε οι ειδικοί.

Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζάχαρη, αλλά η αγάπη για τα γλυκά παραμένει.

Σε αυτή τη διαδικασία, τα «φυσικά» γλυκαντικά όπως το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου και το νέκταρ αγαύης συχνά εμφανίζονται ως πιο υγιεινές εναλλακτικές. Αλλά είναι όντως καλύτερες για την υγεία μας από την κλασική επιτραπέζια ζάχαρη;

Γιατί η υπερβολική ζάχαρη είναι επιβλαβής

Η ζάχαρη σε ένα μήλο αποτελείται από τα ίδια μόρια γλυκόζης και φρουκτόζης που βρίσκουμε σε μια σοκολάτα. Ωστόσο, ο τρόπος που το σώμα επεξεργάζεται αυτή τη ζάχαρη διαφέρει ανάλογα με την πηγή της. Όπως εξηγεί η Karen Della Corte, επίκουρη καθηγήτρια διατροφικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, «Όταν τρώτε ένα ολόκληρο φρούτο ή λαχανικό, οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, αποτρέποντας απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος».

Αντίθετα, η κατανάλωση ραφιναρισμένων σακχάρων, όπως η επιτραπέζια ζάχαρη ή το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, προκαλεί γρήγορη άνοδο του σακχάρου στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, διαβήτη τύπου 2, MASLD και καρδιαγγειακών προβλημάτων, σύμφωνα με τον ενδοκρινολόγο Robert Lustig.

Οι υγειονομικές αρχές συστήνουν περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε 50 γραμμάρια την ημέρα, ενώ η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει αυστηρότερα όρια: 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 25 για τις γυναίκες.

Εξακολουθούν να θεωρούνται προστιθέμενα σάκχαρα

Παρά τη φήμη τους, τα γλυκαντικά όπως το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου και το νέκταρ αγαύης εξακολουθούν να θεωρούνται προστιθέμενα σάκχαρα. Όπως επισημαίνει η Kimber Stanhope, ερευνήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, «Το σώμα δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν η ζάχαρη προέρχεται από μέλι, επιτραπέζια ζάχαρη ή σιρόπι αγαύης. Τη διασπά στα ίδια μόρια».

Οι μελέτες που προσπαθούν να συγκρίνουν τα γλυκαντικά έχουν συχνά χρηματοδότηση από τη βιομηχανία, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιοπιστία τους. Μια μελέτη του 2024, χρηματοδοτούμενη από τη βιομηχανία σιροπιού σφενδάμου, έδειξε οφέλη για το σιρόπι σφενδάμου, αλλά η μεθοδολογία της αμφισβητήθηκε.

Αντίθετα, μια μικρή μελέτη του 2015 με 55 ενήλικες έδειξε ότι το μέλι, το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης και η επιτραπέζια ζάχαρη είχαν παρόμοια αποτελέσματα στα επίπεδα γλυκόζης, χοληστερόλης και φλεγμονής.

Εναλλακτικές χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Αν λαχταράτε κάτι γλυκό, μπορείτε να στραφείτε σε τρόφιμα με φυσική γλυκύτητα, όπως μούρα, μήλα ή ψητές γλυκοπατάτες. Λίγη μαύρη σοκολάτα ή μια μικρή ποσότητα μέλι σε φρέσκα φρούτα μπορεί επίσης να ικανοποιήσει την επιθυμία χωρίς να υπερβείτε τα όρια σακχάρων.

Στο τέλος, το «φυσικό» δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο. Η μέτρηση και η συνειδητή κατανάλωση παραμένουν τα πιο ισχυρά εργαλεία για να περιορίσουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τη ζάχαρη.