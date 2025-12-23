«Αν δεν υπάρξει ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής, μια υπέρβαση της σημερινής στασιμότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό το υλικό να αποτελέσει τροφή της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής».

Μία εκτενής συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για ένα νέο πολιτικό κύκλο, εστιάζοντας στην κρίση των θεσμών, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την εθνική και κοινωνική ευθύνη.

Ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε την κατάσταση «πρωτοφανή», εξαιτίας της απαξίωσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα, τους πολιτικούς, τη Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ, το Κοινοβούλιο και την ίδια την κυβέρνηση. «Αυτό συνιστά καμπανάκι κινδύνου», επισήμανε, προειδοποιώντας ότι χωρίς «σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής», η αδράνεια μπορεί να τροφοδοτήσει την ακροδεξιά και την αντιπολιτική.

Αναφερόμενος στην περίοδο 2015-2019, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως «τέκνο της οργής και της ανάγκης» για να επιδιώξει έναν έντιμο συμβιβασμό, ενώ η κρίση είχε τις ρίζες της στο «στρεβλό παραγωγικό μοντέλο» και τη διαφθορά προηγούμενων δεκαετιών.

Στο πλαίσιο της «Ιθάκης», ο ίδιος τόνισε το «διπλό βάρος» των ηθικών και πολιτικών ευθυνών απέναντι στη λαϊκή εντολή και στην οικονομική κατάρρευση της χώρας, σημειώνοντας ότι το βιβλίο αποτελεί αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και όχι εξύμνηση.

«Η δημοκρατική παράταξη ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία»

Ο Αλ. Τσίπρας επεσήμανε ότι η βασική διαχωριστική γραμμή σήμερα είναι ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για το κοινό καλό και σε εκείνους που αυγατίζουν τα πλούτη τους: «δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου θα καθορίζει τις τύχες μας μια μικρή μειοψηφία ολιγαρχίας και κλεπτοκρατίας. Όχι μόνο γιατί είναι άδικο αλλά γιατί θα οδηγήσει στην καταστροφή».

Αναφερόμενος στον δικό του ρόλο, σημείωσε ότι αισθάνεται την ανάγκη να συμβάλει στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και ειδικότερα «της δυνατότητας να υπάρχει ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία». Τόνισε εξάλλου την ανάγκη επαναπροσέγγισης αξιών όπως η αλληλεγγύη, η προσφορά και η δικαιοσύνη, και κάλεσε σε ένα «νέο πατριωτισμό της ευθύνης», ενός ηθικού πατριωτισμού που βάζει στο επίκεντρο όχι την εθνοτική καθαρότητα, αλλά την ανάγκη να γίνει ο τόπος δικαιότερος και καλύτερος για όλους όσοι κατοικούν σε αυτόν.

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «φθορά, ετοιμορροπία υπό το βάρος διαφθοράς, σκανδάλων και αναποτελεσματικότητας», ενώ επανέλαβε τον προσωπικό του ρόλο στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και την ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική εξουσία.

Ο Αλ. Τσίπρας έκλεισε με τη διεθνή διάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη και εκφράζοντας αισιοδοξία για την αφύπνιση των νέων σε θέματα όπως η Γάζα, κάνοντας λόγο για «σύγκρουση του Δαβίδ με τον Γολιάθ».

Την συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας στο Πάντειο, Χάρης Αθανασιάδης.

