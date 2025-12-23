Από το -14 ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μεγάλο διπλό.

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία μεγάλη ανατροπή από το -14 και σε ένα τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 92-85 της Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και 12η στο σύνολο, παραμένοντας στο... κόλπο της κορυφής της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 10-8 και πλέον βλέπουν με... κιάλια την εξάδα.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92