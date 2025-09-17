Πλούσια και με ιδιαίτερη σημασία τα δώρα που αντάλλαξε το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και το ζεύγος Τραμπ αντάλλαξαν επίσημα και ιδιαίτερα πολύτιμα δώρα αμέσως μετά το μεσημεριανό τους γεύμα και τα διεθνή Μέσα μόλις έμαθαν τι ήταν.

Όπως μεταδίδει το BBC, o βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα χάρισαν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο δερμάτινο βιβλίο για να σηματοδοτήσουν την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας αλλά και τη Σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Στη δε, Μελάνια Τραμπ χάρισαν ένα ασημένιο μπολ, χειροποίητο από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Κάρα Μέρφι, και μια τσάντα Anya Hindmarch, ειδικά κατασκευασμένη μόνο για αυτή. Επίσης το ζεύγος Τραμπ έλαβε από κοινού και μια ασημένια κορνίζα με ειδική χάραξη.

Ο Τραμπ από την άλλη χάρισε στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο ενός σπαθιού του Προέδρου Αϊζενχάουερ ως «υπενθύμιση της ιστορικής συνεργασίας που ήταν κρίσιμη για τη νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και στη βασίλισσα Καμίλα μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co από χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια και ρουμπίνια.

Με πληροφορίες του BBC