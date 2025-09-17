Ο δυναμικός Κάρολος και ο σκυθρωπός Τραμπ - Τι είπαν στις ομιλίες τους από το κάστρο του Ουίνσδορ οι δύο ηγέτες.

Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας της Ευρώπης απηύθυνε ο βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του καλωσορίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ στο συμπόσιο που διοργάνωσε προς τιμή του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στο κάστρο του Ουίνσδορ.

«Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί για άλλη μια φορά την Ευρώπη , εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε μαζί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη» είπε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή κατά την ομιλία του ο Βασιλιάς Κάρολος κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Διαψεύδοντας κάθε ανησυχία, ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο, παρέμεινε πιστός «στο σενάριο» και παρέδωσε μία το ελάχιστον τυπική ομιλιά, χωρίς παρεκτροπές και με τον ίδιο να είναι εμφανώς σκυθρωπός.

Η ομιλία του Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την ομιλία του με αβρότητες, κάνοντας λόγο για τη «μεγάλη χαρά» αισθάνεται ο ίδιος και η σύζυγός του που καλωσορίζουν τον Τραμπ και τη Μελάνια στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Χαρακτήρισε την περίσταση «μοναδική» και «σημαντική» - μια περίσταση που αντικατοπτρίζει τον δεσμό μεταξύ των δύο εθνών. Αφού καλωσόρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία.

Το βασικό μήνυμα από την ομιλία του Βασιλιά αφορούσε τους βαθείς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. «Ο λαός μας έχει πολεμήσει και πεθάνει μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες», είπε ενώ χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένους πολέμους, επαίνεσε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

«Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί για άλλη μια φορά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε μαζί για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη», είπε ο βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του, ένα σημαντικό μήνυμα που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα θελήσουν να στείλουν στον Πρόεδρο Τραμπ, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Ο βασιλιάς Κάρολος συνέδεσε αυτή τη σύγχρονη απειλή για τη δημοκρατία με τη συμμαχία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε καιρό πολέμου. «Οι χώρες μας έχουν την στενότερη αμυντική, ασφαλιστική και μυστική σχέση που έχει γνωρίσει ποτέ».

Το αστείο του Καρόλου για το γκολφ

«Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρει αρκετά υπέροχα γήπεδα γκολφ», αστειεύτηκε ο βασιλιάς Κάρολος δίνοντας έμφαση κατά την ομιλία του σε όσα συνδέουν τις δύο χώρες: την ιδιαίτερη σχέση, έναν κοινό πολιτισμό, μια κοινή γλώσσα, κοινά επιχειρηματικά και αμυντικά συμφέροντα.

«Από το Γιορκ στη Νέα Υόρκη, από το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία - συμπεριλαμβανομένης της μάχης της Αμερικής για ανεξαρτησία από τον «πέντε φορές προπάππου του, τον Βασιλιά Γεώργιο Γ΄».

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε και μία απροσδόκητη αναφορά σε μια παλιά είδηση ​​της δεκαετίας του 1970. Σε ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον, ο Τύπος είχε κάνει εικασίες για το αν ο τότε νεαρός εργένης Πρίγκιπας Κάρολος θα είχε ρομαντική σχέση με την κόρη του προέδρου.

«Αν τα μέσα ενημέρωσης είχαν πετύχει τη δεκαετία του 1970 στην προσπάθειά τους να εμβαθύνουν την ιδιαίτερη σχέση, ίσως να με είχαν παντρέψει στην οικογένεια Νίξον!», είπε ο Κάρολος συνεχίζοντας στον ίδιο εύθυμο τόνο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βασιλιάς Κάρολος διαβεβαίωσε ότι «ανανεώνοντας» τον δεσμό Βρετανίας - ΗΠΑ απόψε «το κάνουμε με ακλόνητη εμπιστοσύνη στη φιλία μας και στην κοινή μας δέσμευση για ανεξαρτησία και ελευθερία» ενώ έκανε μία πρόποση στον Τραμπ και τη Μελάνια, λέγοντας «και στην υγεία, την ευημερία και την ευτυχία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Ο Τραμπ χωρίς αυτοσχεδιασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τους πάντες που περίμεναν να «ξεφύγει] και να έχει έναν επιθετικό- ως συνήθως τρόπο. Αντίθετα σχεδόν σκυθρωπός, είπε όσα είχε προγραμματίσει -- ή του είχαν γράψει να πει.

Δήλωσε ότι ο ίδιος και η Μελάνια είναι «βαθιά ευγνώμονες» στον Βασιλιά και τη Βασίλισσα που τους φιλοξένησαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Χαρακτήρισε «μοναδικό προνόμιο», το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έγινε δεκτός για κρατική επίσκεψη - δύο φορές και σημείωσε τον σεβασμό που αισθάνεται για εκείνους και τη χώρα τους.

Φυσικά και επανέλαβε τη μοναδικότητά του για τη δεύτερη κρατική του επίσκεψη και όπως αστειεύτηκε ίσως να είναι και η τελευταία φορά «Ελπίζω να είναι όντως», είπε γελώντας. Μίλησε για τον «δεσμό» μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ και τόνισε ότι οι δύο χώρες συνδέονται από μια σειρά πραγμάτων, όπως η ιστορία, η γλώσσα και οι υπερβατικοί δεσμοί πολιτισμού, παράδοσης, καταγωγής και πεπρωμένου.

Ο όρος «ειδική σχέση» «δεν αποδίδει δικαιοσύνη (στον δεσμό) των δύο χωρών» τόνισε ο Τραμπ.

Ολόκληρες οι ομιλίες

