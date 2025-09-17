Πλουσιοπάροχο μενού, εκλεκτή μουσική και ειδική διακόσμηση στο Κάστρο του Ούνσδορ καθώς το βασιλικό ζεύγος έχει καλεσμένο τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.

Μουσική υπόκρουση από το Nessun Dorma του Πουτσίνι και το Ave Maria του Σούμπερτ αλλά και ένα εκλεκτό μενού, περιλαμβάνει η βραδιά για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια, που έφτασαν στο επίσημο συμπόσιο, που έχουν οργανώσει ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα, στο κάστρο του Ουίνσδορ.

Στο συμπόσιο βρίσκονται και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι είχαν δώσει το «παρών» σε όλες τις εκδηλώσεις της ημέρας προς τιμής του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους αλλά και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο CEO

Στο δια ταύτα όμως: Η Μελάνια Τραμπ, αποχωρίστηκε το εντυπωσιακό μοβ καπέλο, που σχολιάστηκε κατά κόρον από τα διεθνή Μέσα, και επέλεξε μία κίτρινη στράπλες, τουαλέτα με ροζ ζώνη.

Πιο κλασική σύζυγος του βασιλιά, Καμίλα με ένα μπλε μάξι φόρεμα και την κορώνα της φυσικά. Σε κλασική γραμμή όπως ορίζει το πρωτόκολλο, εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένος με φράκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μενού

Το μενού περιλαμβάνει τρία πιάτα και μια ποικιλία ποτών. Για ορεκτικό οι καλεσμένοι θα γευτούν πανακότα με κάρδαμο Hampshire, μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού. Για κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί βιολογικό κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με χυμό θυμαριού και αλμυρού αρωματισμένου κρασιού ενώ η βραδιά θα κλείσει με επιδόρπιο που περιλαμβάνει έναν «πυργίσκο» παγωτού βανίλιας με εσωτερικό σορμπέ βατόμουρου Kentish και ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria.

Μετά το δείπνο, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν ειδικά επιλεγμένα ποτά, συμπεριλαμβανομένου ενός Vintage Port από το 1945. Εικάζεται δε ότι η επιλογή αυτή είναι μια αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε 45ος πρόεδρος κατά την πρώτη του θητεία. Θα σερβιριστεί επίσης μια σαμπάνια Hennessy Cognac Grande του 1912, η ​​οποία χρονολογείται από το έτος γέννησης της μητέρας του Τραμπ και ένα νέο κοκτέιλ, που έχει δημιουργηθεί για την περίσταση. Ονομάζεται «Transatlantic Whisky Sour» - μια παραλλαγή του συμβατικού Whisky Sour - που συνδυάζει τις γεύσεις του Johnnie Walker Black και της μαρμελάδας.

{https://twitter.com/RoyalFamily/status/1968397176217755764}

Το ποτό θα συνοδεύεται από αφρό πεκάν και καβουρδισμένο ζαχαρωτό σε ένα μπισκότο σε σχήμα αστεριού.

Οι μουσικές επιλογές και τα περίτεχνα λουλούδια

Ανάλογα πλούσιο θα είναι και το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ένα ρεπερτόριο για αυλούς.

Μεταξύ των κομματιών που θα ακούσουν θα είναι η άρια Nessun Dorma από την όπερα Turandot του Τζάκομο Πουτσίνι, σε διασκευή του συνθέτη Κάρλο Μαρτέλι ενώ θα ηχήσουν επίσης οι Σκωτσέζικοι Χοροί του Πίτερ Μάρτιν, το Ave Maria του Σούμπερτ σε διασκευή του Ματ Νόττιν και το Trumpet Tune and Air του Χένρι Πέρσελ.

Κεντρι΄κο ρόλο στην αποψινή βραδιά έχει και η διακόσμηση. Εποχιακά λουλούδια και βότανα, τα οποία μαζεύτηκαν με τα χέρια από τους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, του Κάστρου του Ουίνδσορ και του Κήπου Savill στο Μεγάλο Πάρκο του Ουίνδσορ κοσμούν το τεράστιο τραπέζι του συμποσίου.

Πάνω του έχουν τοποθετηθεί ασημένια - επιχρυσωμένα κεντρικά κομμάτια που προέρχονται από τη Μεγάλη Λειτουργία ενώ μετά το τέλος του συμποσίου, όσα λουλούδια δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα τα δωρίσουν στο Floral Angels, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που εδρεύει στην αγορά λουλουδιών New Covent Garden στο Λονδίνο, του οποίου προστάτης είναι η σύζυγος του βασιλιά.

Αυτά τα λουλούδια θα παραδοθούν στη συνέχεια σε ξενώνες, οίκους ευγηρίας, καταφύγια και άλλα μέσα στην τοπική κοινότητα.

Οι καλεσμένοι

Το τραπέζι έχει 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα τοποθετημένα πάνω ενώ πάνω από 100 μέλη του προσωπικού θα εργαστούν για ικανοποιήσουν τους συνολικά 160 καλεσμένους.

Το τραπέζι χρειάστηκε μια εβδομάδα για να στηθεί - μια εργασία που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, και τα μαχαιροπίρουνα τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα.

Ανάμεσά στους καλεσμένους είναι ο CEO της Nvidia Jensen Huang, της OpenAI, Sam Altman και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η ομιλία του Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την ομιλία του με αβρότητες, κάνοντας λόγο για τη «μεγάλη χαρά» αισθάνεται ο ίδιος και η σύζυγός του που καλωσορίζουν τον Τραμπ και τη Μελάνια στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Χαρακτήρισε την περίσταση «μοναδική» και «σημαντική» - μια περίσταση που αντικατοπτρίζει τον δεσμό μεταξύ των δύο εθνών. Αφού καλωσόρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία

Το βασικό μήνυμα από την ομιλία του Βασιλιά αφορούσε τους βαθείς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. «Ο λαός μας έχει πολεμήσει και πεθάνει μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες», είπε ενώ χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένους πολέμους, επαίνεσε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

«Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί για άλλη μια φορά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε μαζί για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη», είπε ο βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του, ένα σημαντικό μήνυμα που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα θελήσουν να στείλουν στον Πρόεδρο Τραμπ, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Ο βασιλιάς Κάρολος συνέδεσε αυτή τη σύγχρονη απειλή για τη δημοκρατία με τη συμμαχία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε καιρό πολέμου. «Οι χώρες μας έχουν την στενότερη αμυντική, ασφαλιστική και μυστική σχέση που έχει γνωρίσει ποτέ».

Το αστείο του Καρόλου για το γκολφ

«Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρει αρκετά υπέροχα γήπεδα γκολφ», αστειεύτηκε ο βασιλιάς Κάρολος δίνοντας έμφαση κατά την ομιλία του σε όσα συνδέουν τις δύο χώρες: την ιδιαίτερη σχέση, έναν κοινό πολιτισμό, μια κοινή γλώσσα, κοινά επιχειρηματικά και αμυντικά συμφέροντα.

«Από το Γιορκ στη Νέα Υόρκη, από το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία - συμπεριλαμβανομένης της μάχης της Αμερικής για ανεξαρτησία από τον «πέντε φορές προπάππου του, τον Βασιλιά Γεώργιο Γ΄».

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε και μία απροσδόκητη αναφορά σε μια παλιά είδηση ​​της δεκαετίας του 1970. Σε ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον, ο Τύπος είχε κάνει εικασίες για το αν ο τότε νεαρός εργένης Πρίγκιπας Κάρολος θα είχε ρομαντική σχέση με την κόρη του προέδρου.

«Αν τα μέσα ενημέρωσης είχαν πετύχει τη δεκαετία του 1970 στην προσπάθειά τους να εμβαθύνουν την ιδιαίτερη σχέση, ίσως να με είχαν παντρέψει στην οικογένεια Νίξον!», είπε ο Κάρολος συνεχίζοντας στον ίδιο εύθυμο τόνο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βασιλιάς Κάρολος διαβεβαίωσε ότι «ανανεώνοντας» τον δεσμό Βρετανίας - ΗΠΑ απόψε «το κάνουμε με ακλόνητη εμπιστοσύνη στη φιλία μας και στην κοινή μας δέσμευση για ανεξαρτησία και ελευθερία» ενώ έκανε μία πρόποση στον Τραμπ και τη Μελάνια, λέγοντας «και στην υγεία, την ευημερία και την ευτυχία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Ο Τραμπ χωρίς αυτοσχεδιασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τους πάντες που περίμεναν να «ξεφύγει] και να έχει έναν επιθετικό- ως συνήθως τρόπο. Αντίθετα σχεδόν σκυθρωπός, είπε όσα είχε προγραμματίσει -- ή του είχαν γράψει να πει.

Δήλωσε ότι ο ίδιος και η Μελάνια είναι «βαθιά ευγνώμονες» στον Βασιλιά και τη Βασίλισσα που τους φιλοξένησαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Χαρακτήρισε «μοναδικό προνόμιο», το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έγινε δεκτός για κρατική επίσκεψη - δύο φορές και σημείωσε τον σεβασμό που αισθάνεται για εκείνους και τη χώρα τους.

Φυσικά και επανέλαβε τη μοναδικότητά του για τη δεύτερη κρατική του επίσκεψη και όπως αστειεύτηκε ίσως να είναι και η τελευταία φορά «Ελπίζω να είναι όντως», είπε γελώντας. Μίλησε για τον «δεσμό» μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ και τόνισε ότι οι δύο χώρες συνδέονται από μια σειρά πραγμάτων, όπως η ιστορία, η γλώσσα και οι υπερβατικοί δεσμοί πολιτισμού, παράδοσης, καταγωγής και πεπρωμένου.