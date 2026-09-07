Το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε επίσημη πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με νέο δίδυμο στην παρουσίαση και ανανεωμένο πλατό, το «Καλημέρα Ελλάδα» επέστρεψε σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας την αυλαία της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης καλωσόρισαν τους τηλεθεατές, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να συνεχίσουν την πορεία μιας εκπομπής που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Οσα είπαν οι παρουσιαστές για τον Γιώργο Παπαδάκη

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Άκης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στη σημαντική παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος για δεκαετίες είχε συνδέσει το όνομά του με το «Καλημέρα Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χιώτης στάθηκε στο βάρος της ευθύνης που αισθάνονται οι δύο παρουσιαστές, τονίζοντας πως στόχος τους είναι να βρίσκονται δίπλα στο κοινό και να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενημέρωσή του.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος έστειλε μήνυμα και σε όσους έχουν ήδη ασκήσει κριτική στη νέα προσπάθεια, ακόμη και πριν αυτή κάνει πρεμιέρα. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι επιθυμούν την κριτική, καθώς τη θεωρούν απαραίτητη για να βελτιώνονται, ζητώντας ωστόσο από το τηλεοπτικό κοινό να τους αξιολογήσει με βάση τη δουλειά που θα παρουσιάσουν στον αέρα.

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