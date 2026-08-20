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Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν τα ηνία της παρουσίασης του «Καλημέρα Ελλάδα». Το βίντεο που δημοσίευσε ο σταθμός λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα.

Την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναλαμβάνουν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος.

Η είδηση έγινε γνωστή στις 30 Ιουλίου μέσω σχετική ανακοίνωσης του σταθμού, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από την επικείμενη συνεργασία των δύο δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ιστορικής εκπομπής του «Καλημέρα Ελλάδα», λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα απαθανάτισε μερικές από τις backstage στιγμές του.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, μέσω του επίσημου λογαριασμού του ΑΝΤ1 στο Instagram δημοσιεύθηκε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο οι δύο δημοσιογράφοι κάνουν χιούμορ και αστειεύονται μεταξύ τους.

Στο βίντεο, πρώτος ο Άκης Παυλόπουλος, ακούγεται να σχολιάζει: «Μπράβο μωρέ Βασίλη, πολύ ωραία τα είπες στο τρέιλερ», με τον Βασίλη Χιώτη να συμπληρώνει:

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«Αμ εσύ; Γάργαρος ήσουν, γάργαρος».

«Τι μας έκανε ο ΑΝΤ1;», πρόσθεσε ο πρώτος, με τον δεύτερο να καταλήγει με χιούμορ:

«Ρε που καταντήσαμε».

{https://www.instagram.com/p/DcQqVr1AVhi/?hl=el}

Μάλιστα, η σχετική δημοσίευση συνοδεύτηκε από την εξής λεζάντα: «Γάργαρες θα είναι οι καλλλημέρες μας από εδώ και στο εξής!

Το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».