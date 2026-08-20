Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου.

Μία περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες η Καίτη Φίνου, η οποία βρέθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Αν και η ηθοποιός δεν έχει αποκαλύψει δημόσια το λόγο της νοσηλείας της, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε έντονους πόνους οι οποίοι την οδήγησαν στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 18 Αυγούστου, η ίδια, μέσω σχετικής ανάρτησης, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι πήρε εξιτήριο και συνεχίζει την ανάρρωσή της στο σπίτι.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Καίτη Φίνου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μέσω της οποίας αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας της.

Όπως σημείωσε, συνεχίζει τις απαραίτητες ενέσιμες θεραπείες και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, καθώς αναμένεται να αποκατασταθεί η κινητικότητά της:

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«Πέμπτη και τέταρτη μέρα για την αγωγή την ενέσιμη... έτρεμα τα τρυπήματα πάντα και τώρα περιμένω να ξημερώσει και να απαλύνει περισσότερο ο πόνος... χαίρομαι σαν παιδί που θα μπορώ να κινηθώ έστω για μέχρι την αυλή μας... η Παναγία κι Χριστός πάντα στο πλάι μου σε όσες δυσκολίες έχω περάσει....

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