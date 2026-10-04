Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση που έγινε το βράδυ της Κυριακής (4/10).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 21, 25, 26, 36 και Τζόκερ το 4.

Στην κλήρωση της Κυριακής σημειώθηκε τζακ ποτ και έτσι στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (6/10), οι τυχεροί θα διεκδικήσουν τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=oFQynSQMua8}

Οι τυχεροί αριθμοί

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: