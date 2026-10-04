Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση που έγινε το βράδυ της Κυριακής (4/10).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 21, 25, 26, 36 και Τζόκερ το 4.
Στην κλήρωση της Κυριακής σημειώθηκε τζακ ποτ και έτσι στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (6/10), οι τυχεροί θα διεκδικήσουν τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=oFQynSQMua8}
Οι τυχεροί αριθμοί
Ο πίνακας κερδών
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)