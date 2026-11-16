Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών αφορά όσους φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Παράταση έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίουστις 14:00, δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η δυνατότητα αφορά φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς (username και password) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες οι οποίες αξιοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση.

Τι ισχύει για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή με εκείνο στο οποίο έχει εισαχθεί ή φοιτά, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων είναι διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.