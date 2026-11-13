Έως τις 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή φοιτητών, το διαδικαστικό.

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που φοιτούν σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας https://transfer.it.minedu.gov.gr.Οι φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς (username και password) που διαθέτουν για την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν τους ιδιαίτερα σοβαρούς και εξαιρετικούς λόγους που επικαλείται ο φοιτητής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία υποβολής μέσα από τις οδηγίες χρήσης που είναι διαθέσιμες στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τι ισχύει για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή με το Τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ή φοιτά, τότε παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από την υπουργική απόφαση 148236/Ζ1/30-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4806). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 14:00.

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου, ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή , με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.