Τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσφέρονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσα από ένα σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το εαρινό εξάμηνο (Μάρτιος) του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, προσφέροντας νέες δυνατότητες πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Με 3 Προπτυχιακά, 37 Μεταπτυχιακά και 1 Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών, το ΕΑΠ δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν τις σπουδές τους ήδη από το εαρινό εξάμηνο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σπουδές με ευελιξία και σύγχρονες εκπαιδευτικές δυνατότητες

Τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσα από ένα σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Ο εκπαιδευτικός τους σχεδιασμός διασφαλίζει ευελιξία και προσβασιμότητα, προσφέροντας παράλληλα ποιοτική εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και τη συνεχή υποστήριξη από έμπειρους διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν τη μελέτη τους με γνώμονα τον προσωπικό τους ρυθμό και τις ανάγκες τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις σπουδές με την εργασία και την προσωπική τους ζωή. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ αναγνωρίζεται και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027, το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει, στον τομέα της διδασκαλίας, την 5η θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και την 1η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

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Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο ΕΑΠ: Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση, απολυτήριο Λυκείου ή προπτυχιακό τίτλο σπουδών), τα οποία οφείλουν να έχουν αποκτήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Στις εγγραφές τηρείται σειρά προτεραιότητας.



Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ



Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα: 2610 367805, 2610 367806, 2610 367807, 2610 367426, 2610 367316, 2610 367382, 2610 367901 & 2610367842.