Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμφίκλειας θα υπάγεται διοικητικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εμπλουτίζονται οι Αστυνομικές Σχολές καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα μέσω ΦΕΚ η ίδρυση νέου τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, με τη σχετική απόφαση προβλέπεται η ίδρυση του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμφίκλειας, το οποίο θα έχει έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας και θα υπάγεται διοικητικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η λειτουργία του νέου Τμήματος θα διέπεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», το οποίο καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν.

Η απόφαση συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

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