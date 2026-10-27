Ένας οικισμός κοντά στον Παρνασσό που προσφέρεται για σύντομες εκδρομές και αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Τον χειμώνα, ο Παρνασσός αποτελεί ένας από τους πιο γνωστούς και πολυσύχναστους προορισμούς, με πολλούς επισκέπτες να ξεκινούν την εκδρομή τους από την Αθήνα για να περάσουν μερικές ημέρες μακριά από την καθημερινότητα, μέσα σε εντυπωσιακά σαλέ, στην Αράχωβα και στο χιονοδρομικό.

Υπάρχει όμως και ο Παρνασσός πέρα από τη κοσμική πλευρά του και τα Σαββατοκύριακα με τον πολύ κόσμο.

Πέτρινα χωριά, ήσυχα καλντερίμια, παραδοσιακά καφέ και διαδρομές μέσα στη φύση, συνθέτουν την αυθεντική πλευρά του βουνού σε έναν προορισμό που παραμένει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας των αυθεντικό του χαρακτήρα.

Ο λόγος για την Αμφίκλεια, ένας τόπος με πλούσια φυσική ομορφιά και γραφικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Μία βόλτα στην Αμφίκλεια

Η Αμφίκλεια βρίσκεται στους πρόποδες του Παρνασσού, περίπου δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων.

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Απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού και σχεδόν 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά ως έναν από τους πιο γοητευτικούς και κοντινούς προορισμούς του χειμώνα και του φθινοπώρου.

Η Αμφίκλεια συνδυάζει την ορεινή ατμόσφαιρα με την αυθεντικότητα ενός παραδοσιακού οικισμού, όμως παραμένει μακριά από τους έντονους ρυθμούς των πιο δημοφιλών χειμερινών προορισμών.

Πέτρινα σπίτια, κεραμοσκεπές, πλακόστρωτα σοκάκια και παλιές γειτονιές συνθέτουν ένα σκηνικό που σε προσκαλεί να το ανακαλύψεις χωρίς βιασύνη.

Η κοντινή απόσταση από το χιονοδρομικό, καθιστά την Αμφίκλεια ως έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς του φθινοπώρου και του χειμώνα, ιδιαίτερα αν θέλετε να παραμείνετε μακριά από τον αυξημένο τουρισμό.

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Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να επισκεφθείτε τα τοπικά αξιοθέατα, να δοκιμάσει παραδοσιακές γεύσεις στις ταβέρνες της περιοχής και να ανακαλύψει τη φύση του Παρνασσού μέσα από πεζοπορικές διαδρομές και μικρές εξορμήσεις στα γύρω χωριά.

Τον χειμώνα, το χιονοδρομικό βρίσκεται σε κοντινή απόσταση για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη διαμονή τους με δραστηριότητες στο χιόνι, ενώ το φθινόπωρο τα χρώματα του βουνού δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές βόλτες, μακριά από την έντονη βοή της καθημερινότητας.