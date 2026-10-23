Ένα χωριό της Πελοποννήσου που παραμένει άγνωστο σε πολλούς, όμως, αξίζει να ανακαλύψετε, ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Η Πελοπόννησος, είναι ένα από εκείνα τα μέρη της Ελλάδας που ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα φυσικά τοπία και την ιστορία τους. Ορισμένα χωριά της έχουν καθιερωθεί ως αγαπημένοι προορισμοί για αποδράσεις όλο τον χρόνο, ενώ άλλα παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Πρόκειται για εκείνα τα μέρη όπου το τοπίο, τα πέτρινα σπίτια και οι ήρεμοι ρυθμοί ζωής, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Ένα τέτοιο χωριό βρίσκεται στην ορεινή Ηλεία, στις πλαγιές του Ερύμανθου. Η Λάμπεια, γνωστή και ως Δίβρη, είναι ένας από εκείνους τους οικισμούς που συνδυάζει την παράδοση με την ορεινή φυσιογνωμία της Πελοποννήσου.

Ένα πέτρινο χωριό στην Πελοπόννησο

Η Λάμπεια βρίσκεται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Ηλεία και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Συνορεύει με την Αχαΐα και την Αρκαδία, δύο από τους πιο ξακουστούς χειμερινούς προορισμούς, και απέχει από την Αθήνα περίπου 250 χιλιόμετρα, ανάλογα με το σημείο εκκίνησης.

Η αρχιτεκτονική του χωριού είναι ένα από τα στοιχεία που τραβάει το ενδιαφέρον τον επισκεπτών. Πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και σοκάκια συνθέτουν ένα σκηνικό που προσαρμόζεται στην παράδοση και τον ορεινό χαρακτήρα του χωριού.

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Σε κοντινή απόσταση από τη Λάμπεια βρίσκεται η Μονή Χρυσοπηγής της Άνω Δίβρης, που φιλοξενείται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με έλατα. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η μονή ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και αποτελεί ένα σημαντικό θρησκευτικό σημείο της περιοχής.

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Παράλληλα, η γύρω περιοχή, η φύση και η πυκνή βλάστηση, δημιουργούν διαδρομές που μπορείτε να ανακαλύψετε, ιδιαίτερα αν επιλέγεται να γνωρίσετε έναν τόπο από το φυσικό του τοπίο. Το πέτρινο γεφύρι της Κλομπόκης, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ευρύτερης περιοχής και του οικισμού.

Η Λάμπεια, ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα που προσφέρει στους επισκέπτες, την ηρεμία και τη στενή σχέση με το φυσικό της περιβάλλον.