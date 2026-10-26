Εκδρομή στην ορεινή Εύβοια.

Ανάμεσα σε γνωστούς φθινοπωρινούς προορισμούς, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα μαγευτικά τοπία, υπάρχουν και λιγότερο γνωστά μέρη που όμως αξίζουν μία θέση στη λίστα των φθινοπωρινών σας αποδράσεων. Ένα από αυτά, βρίσκεται στην Εύβοια: ένα γραφικό ορεινό χωριό, που φωλιάζει σε υψόμετρο περίπου 740 μέτρων και ξεχωρίζει για τη φυσική του ομορφιά και την αυθεντική του ατμόσφαιρα.

Ο λόγος για τη Σέτα ή Σέττα, ένα μικρό ορεινό χωριό της κεντρικής Εύβοιας, που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους να αναζητούν μία διαφορετική φθινοπωρινή εκδρομή, μακριά από την πολυκοσμία.

Μία βόλτα στο ορεινό χωριό της Εύβοιας

Η Σέττα βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια, στις πλαγιές του Ξηροβουνίου, σε υψόμετρο περίπου 740 – 800 μέτρων, και απέχει από την Αθήνα περίπου 140 χιλιόμετρα, με τη διαδρομή να διαρκεί γύρω στις 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Χαλκίδας και περνά ανάμεσα από καταπράσινες πλαγιές με πυκνή βλάστηση και φθινοπωρινά χρώματα. Παρότι βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αθήνα, η Σέτα μοιάζει να κρατά τον αυθεντικό της χαρακτήρα μακριά από την πολυκοσμία και τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

Ωστόσο, η σύντομη διαδρομή καθιστά τη Σέτα ως έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς για μονοήμερες εκδρομές ή για Σαββατοκύριακα μακριά από την καθημερινότητα.

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Ανάμεσα στα σημεία που αξίζει να ανακαλύψει κανείς στο χωριό είναι ο ναός της Αγάς Παρασκευής, με το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ύφος και το ιδιαίτερης τεχνοτροπίας ξυλόγλυπτο τέμπλο του.

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Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σπήλαιο της Σέτας, ένα ξεχωριστί φυσικό αξιοθέατο που κρύβει στο εσωτερικό του σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που έχουν δημιουργηθεί από την παρουσία του νερού στο χωριό.

Αν βρεθείτε στη Σέτα, θα ανακαλύψετε έναν τόπο που συνδυάζει την αυθεντική φιλοξενία, τις παραδοσιακές ταβέρνες, τα καφέ και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική ενός ορεινού χωριού. Η φύση, βέβαια, κλέβει τις εντυπώσεις, με τις καταπράσινες πλαγιές, τα δάση και την ατμόσφαιρα που αλλάζει με τις να εποχές να δημιουργούν ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς.

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Ειδικά το φθινόπωρο που η πρώτη ομίχλη σκεπάζει το χωριό και η φύση βάφεται με τα χρώματα του κόκκινού και του πορτοκαλί, η Σέτα αποκαλύπτει τον πιο γοητευτικό της χαρακτήρα.