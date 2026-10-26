Ειδικότερα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου διαμορφώνεται στα 101,01 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,26 δολαρίων ή 2,19%.

Πτώση κοντά στο 2% καταγράφουν τη Δευτέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, υποχωρώντας από τα υψηλά σχεδόν έξι μηνών που σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες διατηρούν έντονες τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Πτώση για το αμερικανικό αργό και το Μπρεντ

Ειδικότερα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου διαμορφώνεται στα 101,01 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,26 δολαρίων ή 2,19%. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ υποχωρεί στα 114,52 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2,20 δολαρίων ή 1,88%.

Η υποχώρηση έρχεται μετά τη σημαντική άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 6% και το αμερικανικό αργό κατά 2,3%, καθώς οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο, με τους Χούθι να ανακοινώνουν ότι έπληξαν το Σάββατο αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Την Κυριακή, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η μεγαλύτερη εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο επανέφερε την Κυριακή σε μερική λειτουργία το κεντρικό της αεροδρόμιο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από προηγούμενες επιθέσεις, ενώ οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν να στοχοποιούν τις εγκαταστάσεις.

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Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα ξεκινήσει την αποθήκευση αργού πετρελαίου στη Σιγκαπούρη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής της αλυσίδας στην ασιατική αγορά.

Αποδέσμευση 400.000 βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε την Παρασκευή την αποδέσμευση 400.000 βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί διαταραχή στον εφοδιασμό διυλιστηρίου στη Λουιζιάνα.

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση των τιμών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία και τους κινδύνους για την ομαλή μεταφορά και προμήθεια πετρελαίου.