Βιάστηκε «να πετάξει έξω» μετανάστες χωρίς χαρτιά, ενώ το δικό του χαρτοφυλάκιο «καίει».

Πολλά και δύσκολα τα μέτωπα που έχει μπροστά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το πρόγραμμα προμηνύεται απαιτητικό, καθώς ακολουθούν δύο παραδοσιακά δύσκολες ημερομηνίες για την ΕΛ.ΑΣ.: η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου και εκείνη της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις για να του θυμίσουν ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο: το κυκλοφοριακό, που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Αττικής. Ο υπουργός είχε επενδύσει πολλά στο σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ», υποσχόμενος αισθητή βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 20%-25%. Προς το παρόν, οι πολίτες εξακολουθούν να μετρούν τον χρόνο τους στα μποτιλιαρίσματα. Και ο Χρυσοχοΐδης καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την ασφάλεια στους δρόμους και την κυκλοφορία σε αυτούς, αντί να κάνει ξενοφοβικές "πιρουέτες" προειδοποιώντας ότι «θα πετάξει έξω» μετανάστες χωρίς χαρτιά που υπενοικιάζουν δωμάτια στο κέντρο της Αθήνας.

Α.