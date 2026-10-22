9-10.000 μαθητές στη συγκέντρωση της Αθήνας - Η κυβέρνηση φοβάται τους αγρότες.

Η αδιανόητη αστυνομοκρατία και οι εξευτελιστικοί και συνάμα προκλητικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ στους διαδηλωτές κόντεψε να τινάξουν στον αέρα το ειρηνικό κλίμα στις διαδηλώσεις της Τετάρτης!

Μπροστά στον κίνδυνο ο Θανάσης Παφίλης (ΚΚΕ) τηλεφώνησε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και του ζήτησε να σταματήσουν οι προκλήσεις.

Και η αλήθεια είναι πως μετά από 15 περίπου λεπτά οι έλεγχοι έγιναν απολύτως διακριτικοί.

Προφανώς δόθηκε εντολή από την Κατεχάκη, με την ηγεσία του υπουργείου να αποδέχεται την παρέμβαση Παφίλη.

Σωστό!

ΥΓ: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε πολύ πιο υπεύθυνη στάση από άλλα μέλη της κυβέρνησης που με τις δηλώσεις τους έδειχναν ότι προτιμούσαν να γίνουν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι δημοσιογράφοι καλλιεργούσαν το κλίμα φόβου!

Οι συγκεντρώσεις των νέων σε όλη τη χώρα υπήρξαν απολύτως ειρηνικές. Με τραγούδια, ευρηματικά συνθήματα και πολλά όνειρα για να αλλάξει η ζωή τους.

Εκείνοι που καλλιεργούσαν κλίμα φόβου και τρομοκρατίας ήταν δημοσιογράφοι και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Κάποιες στιγμές νόμιζε κανείς ότι τα επεισόδια στη Γαλλία ωχριούσαν μπροστά σε αυτά που γίνονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας!

Η δε είδηση δεν ήταν το πλήθος και τα αιτήματα των συγκεντρώσεων αλλά οι ...προσαγωγές! Δώσε μου προσαγωγή και πάρε τη ζωή μου, που θα έλεγε αν ζούσε ο Χάρρυ Κλυνν.

Εκεί στην Ακαδημίας, στην ΕΣΗΕΑ, όλα καλά παιδιά;

Το ανησυχητικό εύρημα της GPO για τον Μητσοτάκη

Από τη δημοσκόπηση της GPO (iEfimerida) για τον Μητσοτάκη:

Συνέχιση της κυβέρνησης με Μητσοτάκη θέλει το 27,8% των ψηφοφόρων.

Κάτω δηλαδή από το ποσοστό που έλαβε η ΝΔ στις ευρωεκλογές και καμία σχέση με την αυτοδυναμία που -υποτίθεται- ότι έχει ως στόχο το Μαξίμου για τις προσεχείς εκλογές!

Και αυτό χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς!

Έτσι ίσως εξηγείται και το όριο του 25% που θέτει για τον εαυτό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ!

Η απορία για τον Χαφτάρ

Ο Χαφτάρ, δηλαδή, έπιασε την ελληνική κυβέρνηση ...κώτσο!

Πατήρ και ...υιός, που πρόσφατα λίγο έλειψε να τον υποδεχτούμε ως αρχηγό κράτους στην Αθήνα!

Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Ο Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών είχε άριστες σχέσεις με τον πατέρα Χαφτάρ, ο οποίος ήταν απολύτως προσδεδεμένος στο ελληνικό άρμα.

Η επόμενη ηγεσία γιατί τον έδιωξε;

Ενθαρρυντική η παρουσία των μαθητών

Να επανέλθουμε όμως στις συγκεντρώσεις μαθητών και φοιτητών.

Στην Αθήνα τόσο από τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν περίπου 9-10.000 μαθητές στη συγκέντρωση της Αθήνας!

Ακόμα και στη Γλυφάδα έκλεισαν Λύκεια.

Το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, οι μαθητές!

Αγωνία για τους αγρότες

Το Μαξίμου, πάντως, ανησυχεί ιδιαίτερα για τους αγρότες, που -ότι και αν γράφουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα- οι πληρωμές τους υπολείπονται πολύ!

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό αρχές Νοεμβρίου θα είναι καθοριστική για τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο των δρόμων.

Όχι τόσο για τις υποσχέσεις που θα λάβουν, όσο για την υλοποίηση όλων των υποσχέσεων που είχαν δοθεί πέρυσι!

Αν δεν υλοποιηθούν όσα υποσχέθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός πέρυσι τα τρακτέρ θα βγουν στους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα!