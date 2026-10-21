Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός, με τις νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τους ενισχυμένους νοτιάδες να διαδέχονται την παρατεταμένη καλοκαιρία. Νέα επιδείνωση αναμένεται από την Κυριακή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την 28η Οκτωβρίου.

Η παρατεταμένη καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, με τον καιρό να αποκτά από σήμερα πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν, τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν.

Παρά τη μεταβολή του καιρού, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες ημέρες, καθώς από την Κυριακή αναμένεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία, με πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Καιρός σήμερα: Βροχές στα δυτικά και ενίσχυση των νοτιάδων

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστασίας Τυράσκη, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά ήπιος, χωρίς όμως την ηλιοφάνεια των προηγούμενων ημερών. Στην ανατολική Ελλάδα θα επικρατήσει κατά βάση αίθριος καιρός, ενώ στα δυτικά οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά.

Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται στη συνέχεια στη Δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και περιοχές της Μακεδονίας. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στο Ιόνιο, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες, η αυξημένη υγρασία θα ευνοήσει τον σχηματισμό ομιχλών και χαμηλών νεφώσεων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Κατά τόπους, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

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Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από ενίσχυση των νοτιάδων στη δυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα του πελάγους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, με βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και μεταβλητούς στις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 22 έως 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα Δωδεκάνησα και σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με χαμηλές νεφώσεις, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Στη συνέχεια θα υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Καιρός την Πέμπτη: Περισσότερες βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές της χώρας. Ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια, με μικρότερη ένταση.

Οι νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν σχεδόν σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην άνοδο της θερμοκρασίας. Στα κεντρικά και νότια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ στη βόρεια Κρήτη τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή: Οι βροχές μετακινούνται στα βορειοανατολικά

Την Παρασκευή, τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα απομακρύνεται προς τα ανατολικά.

Στη δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στις βόρειες περιοχές.

Νέα κακοκαιρία από την Κυριακή

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με εναλλαγές νεφώσεων και τοπικά ασθενή φαινόμενα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις.

Η προσοχή, ωστόσο, στρέφεται στην Κυριακή, καθώς αναμένεται η οργάνωση νέου συστήματος κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, φέρνοντας πιο εκτεταμένες βροχές και ενισχύοντας τα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά του καιρού.

Καθώς πλησιάζουν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αστάθεια να συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η εξέλιξη της νέας διαταραχής αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, δίνοντας πιο σαφή εικόνα για τις καιρικές συνθήκες κατά την εθνική επέτειο.