Κλειστός θα παραμείνει από τις 10:00 το πρωί ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνας.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αθήνα, καθώς σήμερα αναμένονται κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, η ΕΛΑΣ έχει αποφασίσει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σταθμού του μετρό «Πανεπιστήμιο» από τις 10:00 το πρωί, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εξέλιξη των συγκεντρώσεων και στις πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Η κεντρική συγκέντρωση εκπαιδευτικών και μαθητών έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα η ΟΕΝΓΕ έχει ανακοινώσει κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Η παρουσία περίπου 3.000 αστυνομικών σε διάφορα σημεία της Αθήνας καταδεικνύει την αυξημένη ετοιμότητα των αρχών, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με την πορεία των κινητοποιήσεων.

Πώς θα λειτουργήσει το μετρό

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός από τις 10:00, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να λάβουν υπόψη την προσωρινή αλλαγή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αναμένεται να κινηθούν κανονικά, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στις συγκοινωνίες. Ωστόσο, ενδεχόμενες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή μετακίνηση στο κέντρο.