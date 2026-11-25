Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο, νοσοκομειακοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας και εκπαιδευτικοί, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σήμερα με την ΑΔΕΔΥ να θέτει στο επίκεντρο τις μισθολογικές αυξήσεις, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν υγειονομικοί, νοσοκομειακοί γιατροί, εκπαιδευτικοί και ναυτεργάτες. Στάσεις εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ και Προαστιακό, δεμένα τα πλοία λόγω της απεργίας στα λιμάνια. Κανονικά αναμένεται να κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ.

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, νοσοκομείων και άλλων δομών, ενώ παράλληλα κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί σε κρίσιμους επαγγελματικούς κλάδους.

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο, νοσοκομειακοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας και εκπαιδευτικοί, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων.

Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν στις μετακινήσεις στην Αθήνα, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν με στάσεις εργασίας. Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ στον Προαστιακό Αθηνών οι μηχανοδηγοί έχουν προγραμματίσει δύο στάσεις εργασίας, από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

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Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ - Γιατί απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, καλώντας τους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, με επαναφορά των αντίστοιχων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απώλειες εισοδήματος των προηγούμενων ετών.

- Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που έχουν υποστεί οι δημόσιοι υπάλληλοι.

- Αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

- Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

- Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους.

- Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, με ενίσχυση της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.

- Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες και στους κλάδους που καλύπτονται από τις ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ.

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ – Συμμετέχουν ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον χώρο της δημόσιας Υγείας, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών να ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους.

Ειδικότερα, συμμετέχουν:

ΠΟΕΔΗΝ: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, που εκπροσωπεί το προσωπικό των δημόσιων δομών Υγείας.

ΟΕΝΓΕ: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, που εκπροσωπεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

ΕΙΝΑΠ: Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς, η οποία εκπροσωπεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς της Αθήνας και του Πειραιά.

Η συμμετοχή των υγειονομικών αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.

Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να καλύπτονται τα επείγοντα περιστατικά και να διασφαλίζεται η αντιμετώπιση των ασθενών που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα.

Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρξουν αναβολές ή καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα ραντεβού, εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες μη επείγουσες υπηρεσίες.

Εκπαιδευτικοί - Στην απεργία η ΟΛΜΕ, κινητοποιούνται και μαθητές

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λάβουν μέρος τόσο στην απεργιακή κινητοποίηση όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που καταγράφονται στα σχολεία, με έμφαση στις ελλείψεις προσωπικού, στις χαμένες διδακτικές ώρες και στις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΟΛΜΕ είναι:

- Η άμεση κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

- Η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών.

- Η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων.

Η λειτουργία των σχολείων αναμένεται να επηρεαστεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Ναυτεργάτες: 24ωρη απεργία – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ναυτεργατικά σωματεία προχωρούν σε 24ωρη απεργία σήμερα, από τις 00:01 έως τις 24:00. Η κινητοποίηση αφορά διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και λιμενικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν προγραμματισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ – Σε λειτουργία από τις 09:00 έως τις 18:00

Οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν σήμερα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων τους στην απεργία.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, καθώς οι μηχανοδηγοί συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση με δύο προγραμματισμένες στάσεις εργασίας.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ).

Στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας:

- Από τις 04:00 έως τις 08:00 το πρωί.

- Από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν το δίκτυο του Προαστιακού στις διαδρομές:

Πειραιάς – Αεροδρόμιο.

Αεροδρόμιο – Κιάτο.

Αεροδρόμιο – Χαλκίδα.

Κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αναμένονται ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω της συμμετοχής των μηχανοδηγών στις στάσεις εργασίας.

Συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμωνος ενω του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια.