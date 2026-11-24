Μαξίμου: Στο στόχαστρο και ο διαρρεύσας τα στοιχεία από το σκάνδαλο Λιάκου- Τι σχέση έχει η υπόθεση με την ...Άγκαθα Κρίστι!

Ένα μικροπολιτικό σχόλιο στην «Καθημερινή» της Κυριακής έφερε στην επιφάνεια τις υπόγειες διεργασίες στη ΝΔ.

Σύμφωνα με αυτό (Σταύρος Παπαντωνίου) ο Μάκης Βορίδης είναι ο τέταρτος «δελφίνος» της ΝΔ πίσω από τον Νίκο Δένδια, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Κωστή Χατζηδάκη. Και ότι ο ίδιος αφήνει ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ στην μετα-Μητσοτάκη εποχή.

Η δεξιά στροφή της Ευρώπης δείχνει να ανοίγει την όρεξη του Μ. Βορίδη, ιδίως εάν στη Γαλλία εκλεγεί η Λεπέν.

ΥΓ: Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο «ο Μάκης» να διεκδικήσει την ηγεσία; Παρότι δημοσίως θα το αρνηθεί; Πολλές, πάρα πολλές...

Πρώτος στην Ανατολική Αττική

Προς το παρόν πάντως ο Μ. Βορίδης επικεντρώνει την προσοχή του στην ...ανακατάληψη των χαμένων εδαφών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πρωτιά δηλαδή στην εκλογική του περιφέρεια στην Αν. Αττική.

Όπου στις τελευταίες εκλογές επικράτησε, προς έκπληξη πολλών, η Σοφία Ζαχαράκη.

Οι έρευνες δείχνουν πως ο πρώην υπουργός βρίσκεται κοντά στο στόχο του αυτό.

Για τη θέση που βρίσκεται ως «δελφίνος», τι να πούμε, τώρα ξεκινά!

Ο μόνος που δεν στήριξε ο Άδωνις!

Ο υφυπουργός Βαγγέλης Λιάκος είναι το μόνο "γαλάζιο" στέλεχος που βάλλεται και δεν στήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τυχαίο;

Δεν νομίζω...

Στο στόχαστρο και ο ...διαρρεύσας

Στο στόχαστρο του Μαξίμου, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο ο Β. Λιάκος.

Βρίσκεται και αυτός που διέρρευσε τα στοιχεία που εκθέτουν τον νέο υφυπουργό.

Εσωκομματικός του αντίπαλος βλέπετε για μια θέση στη Βουλή.

Γιατί και αυτόν; Προφανώς για να μην βγάλουν στο εξής τα άπλυτα ο ένας του άλλου στη φόρα.

Και έχουν και πολλά άπλυτα!

Πίεση και στον υπουργό προστάτη του!

Το Μαξίμου πάντως πιέζει και τον υπουργό του οποίου πολιτικός φίλος είναι ο ...διαρροεύς.

Γνωστοί και οι δυο από σκάνδαλο που έφερε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη.

Ο Λιάκος και οι ...δέκα μικροί νέγροι

Τι φοβάται επίσης το Μαξίμου;

Ότι αν διώξει το Λιάκο από την κυβέρνηση μετά τον Τσαβλαρίδη από την κυβέρνηση η έρευνα θα επικεντρωθεί στον Τσάφο!

Και ότι μετά μπορεί και άλλοι υφυπουργοί -και υπουργοί- να πάρουν σειρά.

Να έχουμε δηλαδή κάτι σαν τους δέκα μικρούς νέγρους της Αγκάθα Κρίστι!

Και μπορεί να μην είναι ακριβώς δέκα, αλλά ...περισσότεροι!

Η νίκη του Αλέξη επί του Κυριάκου!

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πολλά βήματα -και- στην επικοινωνία.

Δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί πχ πως ήταν πολύ καλή η επίθεσή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το GTA.

Από την οποία, κατά κοινή ομολογία, βγήκε νικητής!