Ένα μικροπολιτικό σχόλιο στην «Καθημερινή» της Κυριακής έφερε στην επιφάνεια τις υπόγειες διεργασίες στη ΝΔ.
Σύμφωνα με αυτό (Σταύρος Παπαντωνίου) ο Μάκης Βορίδης είναι ο τέταρτος «δελφίνος» της ΝΔ πίσω από τον Νίκο Δένδια, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Κωστή Χατζηδάκη. Και ότι ο ίδιος αφήνει ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ στην μετα-Μητσοτάκη εποχή.
Η δεξιά στροφή της Ευρώπης δείχνει να ανοίγει την όρεξη του Μ. Βορίδη, ιδίως εάν στη Γαλλία εκλεγεί η Λεπέν.
ΥΓ: Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο «ο Μάκης» να διεκδικήσει την ηγεσία; Παρότι δημοσίως θα το αρνηθεί; Πολλές, πάρα πολλές...
Πρώτος στην Ανατολική Αττική
Προς το παρόν πάντως ο Μ. Βορίδης επικεντρώνει την προσοχή του στην ...ανακατάληψη των χαμένων εδαφών.
Στην πρωτιά δηλαδή στην εκλογική του περιφέρεια στην Αν. Αττική.
Όπου στις τελευταίες εκλογές επικράτησε, προς έκπληξη πολλών, η Σοφία Ζαχαράκη.
Οι έρευνες δείχνουν πως ο πρώην υπουργός βρίσκεται κοντά στο στόχο του αυτό.
Για τη θέση που βρίσκεται ως «δελφίνος», τι να πούμε, τώρα ξεκινά!
Ο μόνος που δεν στήριξε ο Άδωνις!
Ο υφυπουργός Βαγγέλης Λιάκος είναι το μόνο "γαλάζιο" στέλεχος που βάλλεται και δεν στήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Τυχαίο;
Δεν νομίζω...
Στο στόχαστρο και ο ...διαρρεύσας
Στο στόχαστρο του Μαξίμου, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο ο Β. Λιάκος.
Βρίσκεται και αυτός που διέρρευσε τα στοιχεία που εκθέτουν τον νέο υφυπουργό.
Εσωκομματικός του αντίπαλος βλέπετε για μια θέση στη Βουλή.
Γιατί και αυτόν; Προφανώς για να μην βγάλουν στο εξής τα άπλυτα ο ένας του άλλου στη φόρα.
Και έχουν και πολλά άπλυτα!
Πίεση και στον υπουργό προστάτη του!
Το Μαξίμου πάντως πιέζει και τον υπουργό του οποίου πολιτικός φίλος είναι ο ...διαρροεύς.
Γνωστοί και οι δυο από σκάνδαλο που έφερε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη.
Ο Λιάκος και οι ...δέκα μικροί νέγροι
Τι φοβάται επίσης το Μαξίμου;
Ότι αν διώξει το Λιάκο από την κυβέρνηση μετά τον Τσαβλαρίδη από την κυβέρνηση η έρευνα θα επικεντρωθεί στον Τσάφο!
Και ότι μετά μπορεί και άλλοι υφυπουργοί -και υπουργοί- να πάρουν σειρά.
Να έχουμε δηλαδή κάτι σαν τους δέκα μικρούς νέγρους της Αγκάθα Κρίστι!
Και μπορεί να μην είναι ακριβώς δέκα, αλλά ...περισσότεροι!
Η νίκη του Αλέξη επί του Κυριάκου!
Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πολλά βήματα -και- στην επικοινωνία.
Δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί πχ πως ήταν πολύ καλή η επίθεσή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το GTA.
Από την οποία, κατά κοινή ομολογία, βγήκε νικητής!