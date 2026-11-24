Ο αναδρομικός επανυπολογισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ ορισμένοι servicers έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τις νέες οφειλές τους.

Νέα δεδομένα στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και στην πορεία αποπληρωμής των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» δημιουργεί η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την ώρα που servicers και funds επιταχύνουν τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων, η μείωση των προσδοκώμενων εισπράξεων κατά 700 εκατ. ευρώ εντείνει τις πιέσεις στις τιτλοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των κρατικών εγγυήσεων για τις 23 τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» υποχώρησε στα 16,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 17,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Στο εννεάμηνο αποπληρώθηκαν εγγυημένες ομολογίες ύψους 892,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 250 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο. Από την έναρξη του προγράμματος, οι κρατικές εγγυήσεις έχουν μειωθεί κατά 5,3 δισ. ευρώ ή 24,5%.

Η απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, επηρεάζει περίπου 100.000 δάνεια.

Ο αναδρομικός επανυπολογισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ ορισμένοι servicers έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τις νέες οφειλές τους. Τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο ή τις τελευταίες δόσεις των ρυθμίσεων.

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Απώλειες 700 εκατ. ευρώ και κίνδυνοι για τις κρατικές εγγυήσεις

Από τη συνολική απώλεια των 700 εκατ. ευρώ, περίπου 200 εκατ. ευρώ θα βαρύνουν τις τράπεζες και 500 εκατ. ευρώ τις χρηματοροές των τιτλοποιήσεων.

Η εξέλιξη δεν συνεπάγεται άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση, αυξάνει όμως τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των εγγυημένων ομολογιών και ενδεχόμενης μελλοντικής κατάπτωσης κρατικών εγγυήσεων.

Με τις εισπράξεις των τιτλοποιήσεων να κινούνται κατά μέσο όρο κάτω από το 80% των επιχειρηματικών στόχων, τα επενδυτικά κεφάλαια εντείνουν τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις αποκλίσεις και να ενισχύσουν τη ρευστότητα.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, από το 2019 έως τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές που αφορούσαν 185 χαρτοφυλάκια, συνολικής αξίας απαιτήσεων 12,5 δισ. ευρώ. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 15 συναλλαγές αξίας 700 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η συναλλαγή Giza, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, που αφορούσε εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης Cairo 2.

Τέλος, σημαντικά παραμένουν τα έσοδα του Δημοσίου από τις προμήθειες των εγγυήσεων. Στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 245,6 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις από το 2022 σε περίπου 984 εκατ. ευρώ.