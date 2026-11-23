Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ερωτήματα για νοικοκυριά που είχαν ενταχθεί στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά σε κάποια χρονική στιγμή έχασαν την ιδιότητα του δικαιούχου και στη συνέχεια επανεντάχθηκαν.

Ένα κενό ακόμη και ενός μήνα στη λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τα αναδρομικά του Market Pass, καθώς η νέα ΚΥΑ θέτει ως βασική προϋπόθεση τη διατήρηση της ιδιότητας του δικαιούχου χωρίς καμία διακοπή από την 1η Μαρτίου 2024 έως την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ερωτήματα για νοικοκυριά που είχαν ενταχθεί στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά σε κάποια χρονική στιγμή έχασαν την ιδιότητα του δικαιούχου και στη συνέχεια επανεντάχθηκαν, καθώς η επαναχορήγηση του επιδόματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αποκαθίσταται και το δικαίωμα στα αναδρομικά.

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ για όσους διέκοψαν το ΕΕΕ

Δικαιούχοι της αναδρομικής επισιτιστικής ενίσχυσης είναι τα άτομα και τα νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, εφόσον είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούσαν «διαρκώς και αδιαλείπτως» την ιδιότητα αυτή από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιώματός τους έως την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στην Προτεραιότητα 6 του προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που έλαβε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έχασε την ιδιότητα του δικαιούχου για έναν μήνα και στη συνέχεια εντάχθηκε ξανά στο πρόγραμμα, δεν καλύπτει την προϋπόθεση της αδιάλειπτης παραμονής για την αναδρομική ενίσχυση.

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Τι γίνεται αν κάποιος μπήκε ξανά στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Η επανένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν αναιρεί αυτομάτως τη διακοπή που έχει προηγηθεί. Επομένως, ακόμη και αν ένα νοικοκυριό λαμβάνει σήμερα κανονικά το επίδομα, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιούται και τα αναδρομικά του Market Pass για το διάστημα από τον Μάρτιο του 2024.

Χρειάζεται, ωστόσο, να γίνει μία σημαντική διάκριση: άλλο είναι η πραγματική απένταξη από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλο μία καθυστέρηση στην καταβολή ή στην ανανέωση της αίτησης, χωρίς να έχει διακοπεί τυπικά η ιδιότητα του δικαιούχου. Η ΚΥΑ δεν εξειδικεύει ξεχωριστά όλες τις περιπτώσεις διοικητικών κενών, επομένως καθοριστικό είναι το τι καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, το άρθρο 8 της απόφασης προβλέπει ότι η αποχώρηση ή απένταξη από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα συνεπάγεται αυτοδίκαια και την απένταξη από το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και τη διακοπή της χορηγούμενης αξίας του voucher.

Ποιοι μπορούν να πάρουν τη νέα ενίσχυση

Η διακοπή της προηγούμενης περιόδου δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι κάποιος αποκλείεται για πάντα από το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας.

Η ΚΥΑ προβλέπει αυτοδίκαιη ένταξη των νοικοκυριών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και έχουν συμπληρώσει το σχετικό πεδίο προαιρετικής συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας.

Συνεπώς, ένα νοικοκυριό που έχει επανενταχθεί στο ΕΕΕ και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορεί να ενταχθεί στη νέα δράση για την τρέχουσα περίοδο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα στα αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2024.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πρώτη καταβολή του Market Pass αναμένεται να περιλαμβάνει και αναδρομικά, με το υπουργείο να έχει αναφερθεί σε μέση μηνιαία ενίσχυση περίπου 60 ευρώ και ποσά που μπορούν να φτάσουν έως τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με το νοικοκυριό και το διάστημα επιλεξιμότητας.