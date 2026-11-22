Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Toyota βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 19,7%, επίδοση που είναι 3,7 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο της αγοράς.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία αποτελεί η αξιοπιστία αποτελώντας το κύριο γνώρισμα της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Η αμερικάνικη πλατφόρμα iSeeCars έρχεται για να ενισχύσει τη συγκεκριμένη θεωρία αναδεικνύοντας τα μοντέλα που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διανύσουν περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η μελέτη βέβαια αφορά την αγορά στις ΗΠΑ όπου οι συνθήκες χρήσης λόγω των μεγάλων αποστάσεων αλλά και οι προτιμήσεις των οδηγών μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με την Ευρώπη.

Πάνω από 395 εκατομμύρια αυτοκίνητα

Τα στοιχεία τα οποία εξετάστηκαν στην εν λόγω έρευνα αφορούσαν περισσότερα από 395 εκατομμύρια οχήματα με σκοπό να αναδειχθούν τα μοντέλα τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 400.000 χιλιόμετρα για ένα ΙΧ δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο αντιθέτως μόλις το 5,4% έφτασε στο συγκεκριμένο όριο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τους 33 κατασκευαστές που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση, μόλις πέντε κατάφεραν να ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο μέσο όρο.

Toyota και Lexus κυριαρχούν

Η ιαπωνική υπεροχή είναι ενδεικτική της κατάταξης στην έρευνα καθώς οι 25 από τις 27 πρώτες θέσεις ανήκουν σε Toyota, Lexus και Honda/Acura. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Mercedes-Benz G-Class, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση. Το Chevrolet Suburban αποτελεί τη δεύτερη εξαίρεση, καταλαμβάνοντας την 24η θέση.

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Να σημειωθεί ότι το πρώτο μοντέλο της Honda στη λίστα είναι το Accord Hybrid που βρίσκεται στη 10η θέση με την πιθανότητα να φτάσει στα 400.000 χιλιόμετρα να βρίσκεται στο 18,5%.

Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Toyota βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 19,7%, επίδοση που είναι 3,7 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Lexus με 14,4%. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της iSeeCars, Karl Brauer, τα αποτελέσματα συνδέονται με τη φιλοσοφία κατασκευαστών όπως η Toyota και η Honda οι οποίοι δίνουν έμφαση στην αντοχή και τη μακροχρόνια αξιοπιστία.

Ωστόσο, τα ποσοστά αφορούν στατιστικές πιθανότητες και όχι εγγύηση ότι κάθε αυτοκίνητο θα φτάσει αυτά τα χιλιόμετρα. Η σωστή συντήρηση, ο τρόπος οδήγησης και οι συνθήκες χρήσης εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο

Τα 27 μοντέλα που ξεχώρισαν στην έρευνα της iSeeCars

Toyota Sequoia – 42,3%

Lexus LS – 38,8%

Toyota 4Runner – 33,1%

Lexus RX Hybrid – 28,9%

Toyota Tundra – 28,2%

Toyota Tacoma – 25,0%

Lexus GX – 23,3%

Toyota Avalon – 23,2%

Toyota Highlander Hybrid – 20,7%

Honda Accord Hybrid – 18,5%

Honda HR-V – 17,6%

Lexus IS – 17,5%

Toyota Avalon Hybrid – 17,4%

Mercedes-Benz G-Class – 17,3%

Honda Civic – 15,0%

Honda Pilot – 14,3%

Honda Ridgeline – 13,7%

Honda Civic Hatchback – 13,2%

Acura MDX – 13,1%

Lexus RX – 12,8%

Honda CR-V – 12,7%

Acura ILX – 12,4%

Toyota Highlander – 12,3%

Chevrolet Suburban – 11,6%

Toyota Prius – 11,5%

Toyota Camry Hybrid – 11,5%

Honda Odyssey – 10,7%

Πηγή: 4troxoi.gr