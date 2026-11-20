Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), που συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα εσωτερικής καύσης, βρίσκονται στο επίκεντρο νέας συζήτησης για την αξιοπιστία των επίσημων μετρήσεων εκπομπών.

Τα plug-in υβριδικά εκπέμπουν πολύ περισσότερο CO₂ από όσο δείχνουν οι επίσημες μετρήσεις, προκαλώντας ερωτήματα για τους ευρωπαϊκούς στόχους ρύπων και το πραγματικό περιβαλλοντικό τους όφελος.

Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), που συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα εσωτερικής καύσης, βρίσκονται στο επίκεντρο νέας συζήτησης για την αξιοπιστία των επίσημων μετρήσεων εκπομπών. Σύμφωνα με ανάλυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E), οι ρύποι που παράγουν στην καθημερινή οδήγηση απέχουν σημαντικά από τις τιμές που καταγράφονται στις εργαστηριακές δοκιμές, δημιουργώντας προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κανόνων.

Έξι φορές υψηλότερες οι εκπομπές στον δρόμο

Τα στοιχεία για τα plug-in υβριδικά που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη το 2024 δείχνουν μέσες πραγματικές εκπομπές περίπου 145 γραμμαρίων CO₂ ανά χιλιόμετρο, έναντι μόλις 24 γραμμαρίων στις επίσημες μετρήσεις. Η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφηκε στα αυτοκίνητα του 2023, όταν οι πραγματικές εκπομπές ήταν περίπου πενταπλάσιες των πιστοποιημένων τιμών.

Ενδεικτική είναι και η σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου. Ενώ οι εργαστηριακές δοκιμές εμφανίζουν τα PHEV να εκπέμπουν περίπου 83% λιγότερο CO₂, στην πραγματική χρήση το πλεονέκτημά τους περιορίζεται περίπου στο 14%.

Η φόρτιση καθορίζει την κατανάλωση

Η διαφορά εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρήσης των οχημάτων. Τα plug-in υβριδικά μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία τους, όμως όταν δεν φορτίζονται συστηματικά, χρησιμοποιούν συχνότερα τον θερμικό κινητήρα, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές.

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Παράλληλα, η ευρωπαϊκή μέθοδος δοκιμών WLTP βασίζεται σε έναν «συντελεστή χρήσης», ο οποίος εκτιμά το ποσοστό των διαδρομών που πραγματοποιείται με ηλεκτρική ενέργεια. Όταν αυτή η εκτίμηση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνήθειες των οδηγών, οι πιστοποιημένες τιμές εμφανίζονται χαμηλότερες από τις εκπομπές στην καθημερινή κυκλοφορία.

Αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναθεωρήσει τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή χρήσης, ενώ νέες προσαρμογές με ορίζοντα το 2027 αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των υποστηρικτών αυστηρότερων απαιτήσεων και τμημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το ζήτημα επηρεάζει άμεσα τους στόχους CO₂, καθώς οι επίσημες εκπομπές των νέων μοντέλων συνυπολογίζονται στον μέσο όρο κάθε κατασκευαστή. Η T&E ζητά μετρήσεις που να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματική χρήση, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα ενισχυθούν και τα κίνητρα για την ανάπτυξη plug-in υβριδικών με μεγαλύτερες μπαταρίες και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία.

Επιπλέον κόστος έως 680 ευρώ τον χρόνο

Η απόκλιση από τις επίσημες τιμές έχει αντίκτυπο και στους οδηγούς. Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρόσθετο ετήσιο κόστος βενζίνης μπορεί να φτάσει έως και τα 680 ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις που βασίζονται στα πιστοποιημένα στοιχεία κατανάλωσης.

Για τους υποψήφιους αγοραστές, η συχνότητα φόρτισης, η δυνατότητα σύνδεσης σε οικιακό ή επαγγελματικό φορτιστή και η ηλεκτρική αυτονομία αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Τα plug-in υβριδικά μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές CO₂ όταν φορτίζονται συστηματικά και αξιοποιούν την ηλεκτρική τους αυτονομία. Το ζητούμενο για την ΕΕ είναι οι επίσημες μετρήσεις να ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση, διασφαλίζοντας αξιόπιστη αξιολόγηση του περιβαλλοντικού τους οφέλους.