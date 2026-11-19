Το περπάτημα δεν οδηγεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή της μακροζωίας που θέλουμε να προάγουμε στους ηλικιωμένους.

Το να κλείνει κανείς τα 60 δεν θεωρείται πλέον τόσο αξιοσημείωτο όσο πριν από μερικές δεκαετίες, καθώς το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς από αυτή την ηλικία και μετά, είναι αλήθεια ότι βιώνουμε αλλαγές που απαιτούν προσοχή και φροντίδα.

Αναφερόμαστε στη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας που υφίσταται το σώμα (μια διαδικασία γνωστή ως σαρκοπενία), στη μείωση της οστικής πυκνότητας και στην επιβράδυνση του μεταβολισμού. Οι διαδικασίες αυτές είναι απολύτως φυσιολογικές, μπορούν όμως να επιβραδυνθούν μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Εδώ ακριβώς έρχεται η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης, η σωστή ενυδάτωση, ο επαρκής ύπνος, καθώς και η καθημερινή άσκηση.

Φυσικά, το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, καθώς δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή συνδρομές σε γυμναστήρια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι άνετα ρούχα και παπούτσια για να ξεκινήσουμε. Στα κύρια οφέλη του συγκαταλέγονται η διαχείριση του βάρους, η ενδυνάμωση της καρδιάς και η μείωση του στρες. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν αναδειχθεί ακόμη καλύτερες επιλογές.

«Το περπάτημα δεν οδηγεί σε κανενός είδους βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή της μακροζωίας που θέλουμε να προάγουμε στους ηλικιωμένους μας», δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής Άλβαρο Πούτσε στο περιοδικό Telva. Και έχει απόλυτο δίκιο.

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Για όλους αυτούς τους λόγους, πρότεινε εναλλακτικές λύσεις αντί του περπατήματος, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα. Μάλιστα, ανέφερε ότι απαιτούν μόλις 3-4 λεπτά και είναι πιο ωφέλιμες για τη λειτουργική υγεία, τον μεταβολισμό και τη μακροζωία σε σχέση με έναν περίπατο.

Το κυκλικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Καθίσματα σε καρέκλα με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα ( 10 επαναλήψεις ): Ιδανικά, θα πρέπει να σηκώνεστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μόλις οι γλουτοί σας ακουμπήσουν στην καρέκλα, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και προσέχοντας τα γόνατά σας να μη συγκλίνουν προς τα μέσα καθώς κατεβαίνετε.

με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα ( ): Ιδανικά, θα πρέπει να σηκώνεστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μόλις οι γλουτοί σας ακουμπήσουν στην καρέκλα, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και προσέχοντας τα γόνατά σας να μη συγκλίνουν προς τα μέσα καθώς κατεβαίνετε. Άρσεις φτερνών ( 12 επαναλήψεις ): Καλό είναι να χωρίζετε αυτή την άσκηση σε δύο εβδομαδιαίες συνεδρίες, μία σε όρθια θέση και μία σε καθιστή.

( ): Καλό είναι να χωρίζετε αυτή την άσκηση σε δύο εβδομαδιαίες συνεδρίες, μία σε όρθια θέση και μία σε καθιστή. Κωπηλατική με το ένα χέρι και λάστιχο αντίστασης ( 10 επαναλήψεις ανά χέρι ): Στερεώστε ένα λάστιχο αντίστασης σε ένα πολύ σταθερό σημείο και σταθείτε κοιτάζοντας μπροστά, με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τη λεκάνη σε ουδέτερη θέση με ελαφρά οπίσθια κλίση. Από αυτή τη θέση, εκτελέστε έλξη (κωπηλατική).

( ): Στερεώστε ένα λάστιχο αντίστασης σε ένα πολύ σταθερό σημείο και σταθείτε κοιτάζοντας μπροστά, με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τη λεκάνη σε ουδέτερη θέση με ελαφρά οπίσθια κλίση. Από αυτή τη θέση, εκτελέστε έλξη (κωπηλατική). Κάμψεις στον πάγκο της κουζίνας (6 επαναλήψεις): Τοποθετήστε τα χέρια σας σε άνοιγμα ελαφρώς μεγαλύτερο από το πλάτος των ώμων, πάνω σε μια ψηλή, σταθερή επιφάνεια που δεν γλιστρά.

Πηγή: eleconomista.es