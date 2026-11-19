Η σωματική άσκηση, η ενδυνάμωση και ένας ισορροπημένος τρόπος διατροφής είναι στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην διατήρηση της απώλεια των κιλών.

Η απώλεια κιλών, αποτελεί μία χρονοβόρα και συχνά δύσκολη διαδικασία, καθώς ο κάθε άνθρωπος καλείται να αλλάξει ορισμένες από τις συνήθειές του με σκοπό να μειώσει το σωματικό του βάρος.

Η γυμναστική και ένας ισορροπημένος τρόπος διατροφής είναι δύο από τα κυριότερα στοιχεία, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τον οργανισμό, προσφέροντάς του το κατάλληλο κίνητρο ώστε να ξεκινήσει η απώλεια του βάρους.

Έτσι, μία νέα ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από δημοσίευμα του womenshealthmag.com, σύμφωνα με το οποίο η ηθοποιός και τραγουδίστρια Claire Sweeney, έχασε 25 κιλά στην ηλικία των 55 ετών και πλέον μπορεί να διατηρήσει σταθερά τα κιλά της.

Απώλεια κιλών: Πώς ενισχύει το σώμα το περπάτημα και η yoga

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη ρουτίνα της Claire Sweeney είναι η σωματική άσκηση και συγκεκριμένα το τακτικό περπάτημα, καθώς όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια των διακοπών τις ξεκίνησε να ξυπνάει νωρίς το πρωί, περίπου στις 6:30, περπατώντας στην παραλία.

Παράλληλα, ξεκίνησε να κάνει yoga, ακόμη και τη hot yoga, ενώ πάντοτε προσπαθούσε να συνδυάζει κάθε είδους προπόνηση με την αερόβια άσκηση και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης.

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Μάλιστα, το περπάτημα πέρα από την απώλεια του βάρους, ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό, καθώς συνδέεται με οφέλη για την καρδιά, μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Παράλληλα, υποστηρίζει την ψυχική υγεία.

Από την άλλη πλευρά, η yoga, ενδυναμώνει το σώμα και ρυθμίζει την αναπνοή.

Ωστόσο, όταν ο σκοπός είναι η απώλεια του σωματικού βάρους και λίπους, η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, καθώς ενισχύει τη διατήρηση ή την αύξηση της σωματικής μάζας.

Σε κάθε περίπτωση, το μυστικό, σύμφωνα με το womenshealthmag.com, κρύβεται σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής που συνδυάζει τη σωματική άσκηση με την ισορροπημένη διατροφή.